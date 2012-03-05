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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

نشست سخنگوی دستگاه قضاء ــ 1

یکشنبه هفته آینده؛ زمان برگزاری دومین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی

یکشنبه هفته آینده؛ زمان برگزاری دومین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در بیست و هفتمین نشست خبری خود اعلام کرد: دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر روز یکشنبه هفته آینده در دادگاه انقلاب برگزار می شود.

وی افزود: در این جلسه دادگاه به پرونده همان متهمان قبلی رسیدگی می شود و از خبرنگاران هم خواهش دارم مطلب را همانگونه که مطرح می شود منتشر کنند.

دادستان کل کشور گفت: در این پرونده برای 55 نفر قرار مجرمیت صادر شد ولی دادستان برای برخی از متهمان کیفرخواست را نپذیرفت و تنها اتهام و کیفرخواست 33 نفر رسیدگی می شود. ولی قطعا افراد دیگری در این پرونده هستند که به اتهاماتشان در نوبتهای بعدی دادگاه رسیدگی می شود.

کد مطلب 1552195

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