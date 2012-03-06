به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از فصل 2012 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا فردا چهارشنبه با برگزاری هشت بازی در گروه‌های چهارگانه شرق و غرب قاره کهن پیگیری می‌شود که طی آن سپاهان اصفهان در ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر از النصر امارات پذیرایی خواهد کرد و پرسپولیس تهران نیز در ورزشگاه ملک فهد ریاض به دیدار الهلال عربستان می‌رود.

سپاهان ایران - النصر امارات

صدرنشین لیگ برتر فوتبال ایران فردا چهارشنبه نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را مقابل النصر امارات، تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر امارات برگزار خواهد کرد. آبی پوشان دبی که پس از سال‌ها در یک پیکار آسیایی شرکت کرده و به لیگ قهرمانان آمده‌اند، با هدایت "والتر زنگا"ی ایتالیایی رویاهای بزرگی را در سر دارند که با جذب ستاره‌های بزرگی چون "لوکا تونی" ایتالیایی، "مارک برشیانو" استرالیایی و "آمارا دیانه" ساحل عاجی درصدد رسیدن به این آرزوها هستند.

قهرمان دو دوره گذشته مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران که در فصل جاری نیز صلابت یک تیم قهرمان را دارد، با مربیگری "زلاتکو کرانچار" و بهره بردن از نیروهای توانمندی چون محسن بنگر، سیدجلال حسینی، محرم نویدکیا، سیدمهدی سیدصالحی و ... به دنبال حضور دوباره در فینال لیگ قهرمانان آسیا و جبران ناکامی فصل گذشته در این رقابت‌ها هستند.

نماینده شایسته فوتبال ایران که سال گذشته با بدشانسی به قهرمان آسیا (السد قطر) باخت و دستش از جام کوتاه ماند، این بار با هوشیاری به دنبال اثبات خود در قاره کهن است! گذر از سد النصر امارات، لخویا قطر و الاهلی عربستان که در زمره تیم‌های اسم و رسم دار لیگ قهرمانان آسیا نیستند، نمی‌تواند برای تیم باتجربه سپاهان در این رقابت‌ها کار دشواری باشد. با این اوصاف سپاهان یک پیروزی قاطع را مقابل النصر جستجو می‌کند که تحقق آن شروعی مقتدرانه در لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

الهلال عربستان - پرسپولیس تهران

پرسپولیس در گروه مرگ مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های الهلال عربستان، الغرافه قطر و الشباب امارات در گروه D این مسابقات روبه‌رو خواهد شد. پرسپولیس که کلا تیمی ناکام در لیگ قهرمانان آسیا بوده است در سخت‌ترین بازی خود در این مرحله از رقابت‌ها چهارشنبه شب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به مصاف الهلال می‌رود. عربستانی‌ها که طی دو هفته گذشته ضمن حذف تیم الاتفاق از دور مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شاهد ناکامی تیم ملی فوتبال کشورشان در راه صعود به جام جهانی 2014 بودند، تمام امید خود را به الهلال بسته‌اند تا شاید آبی‌های شهر ریاض تمام این ناکامی‌ها را با موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا جبران کنند.

بدون شک تیم دنیزلی کار سخت و دشواری را مقابل الهلال پیش رو دارد، حتی اگر این تیم عربستانی به دنبال ناکامی‌های اخیر فوتبال عربستان بار سنگین احیای فوتبال بحران زده این کشور را بردوش نداشت. برای فوتبال ایران کلا ورزشگاه ملک فهد ورزشگاهی توام با خاطرات خوش نیست و پرسپولیس هم این بار در این مکان لوکس باید به مصاف پرطرفدارترین تیم عربستان و خیل تماشاگرانش برود.

پرسپولیس دنیزلی که در لیگ برتر ایران پرفراز و نشیب نشان داده است، انگار قرار است در آسیا یک پرسپولیس تازه را رونمایی کند، پرسپولیسی با دروازه بانی تازه و بوسنیایی و مدافعانی که برای نخستین بار مربع خط دفاعی سرخپوشان را تشکیل می‌دهند. پرسپولیس آنقدر در هفته‌های اخیر گل‌های بد خورد که باعث شد دنیزلی به شیث رضایی و محمد نصرتی متوسل شود و در مناطق راست و چپ خط دفاعی دل به مهرداد پولادی و ممدو تال ببندد. او که تازه دریافته با محکم بستن کمربند دفاعی، تیمش بهتر عمل می‌کند، اگر در آزمون دشوار الهلال حداقل امتیاز را کسب کند، شروعی خوب در لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت.

یکی از مهمترین اتفاقاتی که این روزها در اردوی سرخپوشان رقم خورده است، اختلاف نظر کریمی با مصطفی دنیزلی است. کریمی که پس از بازی تیم ملی مقابل قطر به انتقاد از برپایی اردوی تیمش در قطر پرداخته بود، ظاهرا سردی بر روابطش با سرمربی سرخ‌ها حاکم شده است که احتمال نیمکت نشینی او در بازی با الهلال را تقویت کرده است.

- برنامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه C:

* سپاهان ایران - النصر امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* لخویا قطر - الاهلی عربستان، ساعت 19، ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه

گروه D:

* الشباب امارات - الغرافه قطر، 19:30، ورزشگاه مکتوم بن رشید دبی

* الهلال عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه G:

* ناگویا گرامپوس ژاپن - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی، ساعت 13:30، ورزشگاه میزوهو ناگویا

* تیانجین تدای چین - سنترال کوئست مارینرز، ساعت 15:30، ورزشگاه تدا فوتبال شهر تیانجین

گروه H:

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - گوانگجو اورگرانده، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو

* بوریرام تایلند - کاشیوا ریسول، ساعت 15، ورزشگاه ای موبایل بوریرام