مدیر عامل باشگاه استقلال در شرایطی با حضور در خبرگزاری مهر به تشریح اتفاقات گذشته و برنامه های آینده تیم فوتبال این باشگاه پرداخت که آبی پوشان این فصل در سه جبه لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا شانس کسب جام دارند. اتفاقی که علی فتح الله زاده از پرویز مظلومی انتظار داد و تاکید می کند اگر او بتواند در شرایط فعلی یک جام هم بگیرد راضی کننده است. گفتگوی ویژه گروه ورزشی خبرگزاری مهر با علی فتح الله زاده را می خوانید:
* خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: تیم استقلال با اینکه شروع خوبی در مسابقات لیگ برتر داشت، کم کم روندی نزولی را پیش گرفت که ماحصل آن صعود سپاهان به صدر جدول بود. با این شرایط آیا فکر میکنید استقلال پتانسیل و این قابلیت را دارد که در سه جبهه برای قهرمانی بجنگند؟
- فتح الله زاده: ما بحثی داریم و آنهم این است که آیا تیم امروز استقلال، تیمی که در حال حاضر در اختیار سرمربی ماست قابلیت و توانایی این را دارد که در یک فصل به دو عنوان قهرمانی برسد یا خیر؟ آیا منظور شما این است؟!
* بله. منظور ما هم همین تیم فعلی است، تیمی که در ابتدای فصل کهکشانی بسته شده بود و امروز ... .
- در ابتدای فصل اگر از من سئوال میشد که تیم استقلال میتواند با این پتانسیل و بازیکنانی که در اختیار دارد، قهرمان شود. در آن زمان پاسخ من بلی بود، چرا؟ چون آن زمان بازیکنان خوبی در اختیار داشتیم اما امروز پاسخم به این سئوال منفی است. من که در ابتدای فصل میگفتم استقلال با داشتهها و تواناییهایش باید قهرمان دو جام شود و اگر نشود خوب نتیجه نگرفته، امروز نظر دیگری دارم و میگویم اگر یک جام بگیرد خوب کار کرده است.
* چرا به این نتیجه رسیده اید؟
چون من در ابتدای فصل باور و گمانم بر این بود که این بازیکنان و مجموعهای که در اختیار داشتیم با شرایط حرفهای وارد کارزار میشوند اما امروز میبینم که در سه جام حاضریم و در فاصله کمتر از یک ماه باید پنج تا شش بازی انجام دهیم، بازیهایی که همه آنها در تهران نیست و باید در شهرها و کشورهای دیگر به میدان برویم. ما با این شرایط با تیمهایی رقابت میکنیم که غالبا فقط درگیر مسابقات داخلی هستند و دغدغه مسابقات جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا را ندارند. تازه مربیان این تیمها از فشردگی مسابقات مینالند! با این شرایط هر تیمی دیگری جای استقلال بود از پا درمیآمد.
* در این فشردگی شما چند بازیکن مصدوم هم داشتید؟
- بله همینطور است. ما در این فشردگی بازیها در مقاطع مختلف خسرو حیدری، مجتبی جباری، آندو تیموریان و میلاد میداوودی را در اختیار نداشتیم. اینها کم بازیکنی نیستند، خودشان یک تیم و یک تیم ملی هستند. شما ببینید از روزی که آندو در تیم ملی بازی نمیکند، جنگندگی و طراوت تیم ملی کمتر شده است. تیم ملی بابت غیبت میداوودی نیز لطمه خورده است و اگر دژآگه نبود، شاید در همین بازی با قطر به مشکل میخوردیم. باور کنید غیبت یک بازیکن در عملکرد یک تیم تاثیرگذار است.
* یعنی غیبت یک یا دو بازیکن اینقدر در نتیجه گیری تیم تاثیرگذار است؟
- بازیکنانی مانند کریمی و جباری اگر نباشند تیمشان لطمه میخورد و این موضوع غیرقابل کتمان است. ما این بازیکنان تاثیرگذار را نداشتیم و ناچار بودیم که در فواصل زمانی کم بازی کنیم. با این شرایط معلوم بود که تحلیل میرویم. بعد میآیند و تحلیل میکنند که استقلال در نیم فصل اول این نتایج را گرفته و در نیم فصل دوم نتایجش چنین و چنان شده و افت کرده است.
* قبول دارید که در این مدت سپاهان هم نتایج خوبی را کسب کرده است؟
- سپاهان خوب کار کرده و صدرنشین شده است، چون ما خوب کار نکردیم. وقتی ما در پنج بازی سه امتیاز گرفتیم، نشان میدهد که افت کردهایم. اگر ما این چهار بازیکن خود را داشتیم، شک نکنید هیچ وقت چنین نتایجی رقم نمیخورد.
* اما تیم سپاهان نیز شرایطی تقریبا مشابه به شما دارد و درگیر مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست.
- نه اصلا اینطور نیست. هیچ تیمی در هفته های اخیر شرایط استقلال را نداشته است. سپاهان تا به اینجای مسابقات لیگ به اندازه ما بازیکن مصدوم و محروم نداشته است، البته ما این را جزیی از فوتبال میدانیم و گلایهای نداریم و سعی خواهیم کرد به شرایط ایدهآل گذشته بازگردیم.
* شما دلیل این همه مصدومیت را بررسی نکردید؟
- فشردگی بازیها باعث تحلیل رفتن بازیکنان ما شد و مصدومیت آنها.
* فشردگی بازیها قبول اما اینها بازیکنان کوچکی نیستند و جزو نفرات ملی پوش و حرفهای فوتبال ایران به شمار میآیند. آنها نباید به همین سادگی مصدوم شوند.
- شما این را درنظر بگیرید. این بازیکنان ما در لیگ، جام حذفی و تیم ملی چندماه بصورت فشرده بازی کردهاند. بازیکنان ما فقط در تیم ملی نبودهاند، بلکه برای این تیم بصورت فیکس بازی کردهاند. بپذیرید که بازی فشرده و هر سه تا چهار روز یکبار بازیکن را فرسوده و خسته میکند و نتیجهای جز مصدومیت ندارد.
* نحوه تمرینات تیم شما مشکل نداشته است؟
- نه اگر مشکل داشت ما فصل را اینقدر خوب شروع نمیکردیم. ما در طول فصل به مانند دیگر تیمها فرصتی برای ریکاوری و بدنسازی نداشتیم. ما در نیم فصل نیز به علت برگزاری مسابقات جام حذفی نتوانستیم اردویی داشته باشیم. در تعطیلی هفتههای اخیر نیز به علت حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی نتوانستیم به اردو برویم. این در حالی بود که حریفان استقلال هر کدام برای برپایی اردو به خارج از کشور رفتند. ما حتی در روز عید هم درگیر بازی هستیم. ما این فصل فرصت نفس کشیدن نداریم و مدام باید بازی کنیم.
* یعنی دلایل افت تیم شما تنها همین مسائل بود؟
- با این شرایط طبیعی است که افت کنیم و با این شرایط اعتقاد دارم اگر آقای مظلومی در فصل جاری فقط یک جام برای استقلال بگیرد راضی کننده خواهد بود، انشااله در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا عقب نیافتیم. من الان خداخدا میکنم که مرحله گروهی لیگ قهرمانان را با موفقیت پشت سر بگذاریم، در صورت صعود تیم را بازسازی میکنیم و میرسانیم. اینجا سختی کار ماست. متاسفانه بازیهای لیگ فشرده شده و بازی فینال حذفی را نیز داریم، این برای بازیکنان خستگی و اضطراب به دنبال دارد که امیدوارم این بار به تیم لطمهای وارد نشود.
* یعنی اگر آندو و میداوودی به ترکیب استقلال برگردند مشکلات تیم برطرف میشود و استقلال به مانند ابتدای فصل نتیجه میگیرد؟
- مطمئن باشید به محض اینکه نفرات مصدوم برسند استقلال به مراتب بهتر کار خواهد کرد. البته لازم است در اینجا به نکتهای اشاره کنم. درست است که ما با مصدومیت بازیکنان خود تلنگری خوردیم اما خیلی خوب خود را جمع کردیم. ما در آن دوران ضعف دو بازی تک حذفی در آسیا مقابل دو تیم خوب و گردن کلفت ذوب آهن و الاتفاق داشتیم که در هر دو بازی به پیروزی رسیدیم. این اتفاق کمی نیست و آن را نقطه عطفی برای تیم استقلال میدانم.
* با وجود این همه مصدوم از عملکرد کادر پزشکی تیم استقلال رضایت دارید؟
- در مجموع راضی هستم.
* فکر نمیکنید گروه پزشکی شما میتوانست بهتر از این عمل کند؟
- شاید بهتر از این میتوانست باشد اما باید بگویم ما از نظر پزشکی آسیب ندیدیم.
* ولی کادر پزشکی شما میتوانستند با برنامهای بهتر زمینه بازگشت سریعتر بازیکنان مصدوم را فراهم آورد.
- ما چنین موضوعی را نداشتیم.
* حرف شما قبول اما در برخی موارد مانند مصدومیت خسرو حیدری کادر پزشکی تیم شما میتوانست تصمیمات بهتری اتخاذ کند.
- ما خسرو حیدری را می دانستیم نمیتواند بازی کند اما هیچکس را نداشتیم و ریسک کردیم و از او بازی گرفتیم. در مورد مجتبی جباری نیز ریسک کردیم و در شرایطی که شدیدا احساس نیاز میکردیم برای بازی مقابل الاتفاق به ناچار مجتبی را به میدان فرستادیم. هر آن احتمال داشت مصدومیت تازهای گریبانگیر جباری شود اما او بازی کرد، چرا که ما چارهای به غیر از این نداشتیم. پزشک تیم به ما میگفت این بازیکنان را به میدان نفرستیم اما ما آنها بازی دادیم.
* مگر شما نظر پزشک را قبول نداشتید؟
- به هر حال ما حتی میخواستیم از وجود جباری در دیدار فینال جام حذفی نیز استفاده کنیم اما او نپذیرفت و برای اینکه مصدومیتش بیشتر نشود، جراحی کرد. البته این حق او بود که چنین تصمیمی را اتخاذ کند اما ما هم این حق را داشتیم که تا آخرین لحظه از وجود بازیکن خود استفاده کنیم. در مورد آندو تیموریان نیز باید بگویم، بهترین پزشکان استخوان شکسته پای او را جا انداختند اما آن استخوان حالتی دارد که خیلی به سختی بهبود پیدا میکند. بعد از آنکه پای آندو بصورت کامل بهبود پیدا نکرد پس از مشاوره با سه نفر از اساتید بنام پزشکی ایران او را عمل کردیم که امیدوارم تا بازی فینال جام حذفی به ترکیب استقلال بازگردد.
* برخیها از شما ایراد میگرفتند که اشتباه کردید به جاسم کرار و فرهاد مجیدی اجازه جدایی دادید و اگر آنها میماندند استقلال امروز همچنان صدرنشین مطلق جدول رده بندی لیگ برتر بود. شما فکر میکنید اگر این دو بازیکن از استقلال نمیرفتند این تیم با مشکل مواجه نمیشد؟
- شاید اینطور باشد اما شما توجه داشته باشید ما اگر جاسم کرار را از دست دادیم به جای او "جی لوید ساموئل" را به خدمت درآوردیم. ما "گوران یرکوویچ" را نیز جذب کردهایم که فرهاد مجیدی نمی شود اما در جای خود عملکرد خوبی داشته است. ما با اینکه ضعیف تر شدهایم اما در گلزنی ضعف نداشتهایم. این روزها آرش برهانی ما شکوفا شده و در برخی بازیها دو گل زده است. به نظر من ضربه اصلی را تیم ما از رفتن جاسم کرار و مجیدی نخورد، بلکه پاشنه آشیل ما غیبت مثلث آندو، جباری و حیدری بود. شما این سه نفر را به ترکیب استقلال برگردانید، آنوقت میبینید که استقلال با قدرت برمیگردد.
* شاید این بحث تکراری باشد اما چرا این دو بازیکن شاخص را به همین راحتی از دست دادید؟
- بعضی پشت پردهها را نمیشود عنوان کرد. اینها مسائلی است که میماند و 10 سال دیگر مشخص میشود اما شما قطع و یقین بدانید که هیچ آدم عاقلی بازیکن خوب خود را از دست نمیدهد مگر اینکه مسئله خاصی داشته باشد. مگر اینکه شما فکر کنید بودن این بازیکن آسیبهای بیشتری را به تیم شما وارد میکند. جاسم کرار بازیکن خوبی است اما در جمع بازیکنان ما جا نیافتاد و بودن او در تیم ما تنش ایجاد میکرد. شاید اگر کرار میماند در غیاب بازیکنان تاثیرگذاری چون تیموریان، جباری و حیدری بار تنش روحی و روانی نیز به مشکلات ما اضافه میشد.
* مجتبی جباری چقدر در جدایی کرار نقش داشت؟
- خدا شاهد است مجتبی خودش به من زنگ زد و گفت که او را برای ماندن و جدایی کرار در نظر نگیریم و تاکید کرد چون این بازیکن با ما قرارداد دارد در استقلال بماند. بازیکنان دیگر نیز میخواستند جاسم کرار بماند. والله مجتبی نخواست که کرار برود. نه مجتبی، هیچ بازیکن دیگری نمیتواند بگوید اگر فلانی باشد پس من هم نیستم. مگر خانه خاله است؟ من پول دادم و باید بازیکنان براساس قراردادی که دارند بازی کنند.
* حرف شما درست اما جباری بعد از بازی با سایپا مهرکرج گفت اگر جاسم کرار باشد نمیماند.
- مجتبی به من چیزی نگفت. شاید بعد از بازی در ناراحتی چیزی گفته باشد اما به من چیزی نگفت. نه جباری هر بازیکن دیگری اگر بگوید چون فلانی هست، پس من نیستم نه تنها به حرف او گوش نمیکنیم بلکه جریمهاش نیز خواهیم کرد. من هم میخواستم جاسم کرار را حفظ کنم ما در آخرین نشستی که باهم داشتیم، احساس کردم این بازیکن نمیخواهد در تیم استقلال بماند و ماندنش نه صلاح تیم است و نه آن بازیکن. من تا آخرین لحظه خواهان ماندن کرار در استقلال بودم اما زمانی که به این باور رسیدم که روحیات او به تیم نمیخورد و تیم بهم نمیخورد تصمیم گرفتم که با جدایی کرار موافقت کنم. امروز فکر میکنم تصمیم ما در این خصوص خیلی خوب و درست بوده است.
* فرهاد مجیدی به چه صورتی از استقلال رفت؟ آیا قراردادش قرضی است و فصل آینده بازمی گردد؟ می شود در این خصوص شفاف نقطه نظرات خود را بگویید.
- من نباید در این خصوص شفاف چیزی بگویم. بعضی از دوستان کم لطفی میکنند. مثلا می نویسند قرارداد مجیدی اینطوری است و آنطوری است، فصل آینده میآید و ... . اصلا به هیچ عنوان این مسائلی که مطرح میکنند نیست. شما به ما بگویید شفاف قرارداد دارد یا نه برای ما دیگر مهم نیست که قرارداد یا قراردادش چگونه است. ما دو هفته مانده به پایان لیگ به مجیدی نامه مینویسیم که به قراردادت پایبند هستی یا خیر. ما میتوانیم مجیدی را به قراردادش پایبند کنیم اما اصراری به این کار نداریم. ما اصراری برای پایبندی هیچ بازیکنی به قراردادش نداریم. من به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال نمیتوانم این باشگاه را کوچک کنم. بازیکن باید دلش باشد بیاید پیش ما و بازی کند.
* یعنی ادامه همکاری شما با فرهاد مجیدی باید توافقی باشد؟
- دقیقا همین طور است. یعنی اگر فرهاد بیاید اینجا و بعد از دو هفته بگوید میخواهم بروم منی که فرصت نقل و انتقالات را از دست دادهام باید چه کنم؟ من الان هنوز نتوانستهام جانشینی برای مجیدی پیدا کنم اما اگر در پایان فصل بگوید نمیخواهم بمانم، میگردم بازیکنی در اندازه او پیدا میکنم. من دو تا چهار هفته مانده با پایان فصل یک نامه رسمی برای مجیدی مینویسم که شما قرارداد داری یا میمانی یا میروی. با این شرایط هم ما تکلیف خود را میدانیم و هم فرهاد.
* به بحث فرهاد مجیدی زیاد پرداخته شده است اما یک سئوال هنوز بی جواب مانده است که آیا مجیدی به علت اختلاف نظر با معاونان باشگاه تصمیم به جدایی گرفت؟
- یک شب یکی از دوستان به آقای مظلومی گفته بود فرهاد مجیدی با معاونان باشگاه استقلال مشکل دارد و سرمربی تیم این موضوع را با من و معاونان باشگاه در میان گذاشت. هر دو معاون من گفتند ما اینقدر استقلال و هوادارانش را دوست داریم که حاضریم به خاطر ماندن مجیدی از سمت خود استعفا داده و از استقلال برویم. این موضوع را آقای مظلومی به فرهاد ابلاغ کرد اما او تغییری در تصمیم خود نداد. به عقیده من این صحبتها نیز فوتبالی نیست. الان فرهاد مجیدی نه مسی میتواند به مدیرعامل باشگاه خود بگوید: "معاونان خود را بیرون کن تا من بمانم"!، کسی میتواند در این زمینه اظهارنظر کند؟ معاونان در ارنج تیم و مسائل فنی تیم نقشی ندارند و یک بازیکن زیر نظر کادر فنی است. وقتی یک سرمربی بازیکن را از هر نظر قبول دارد و مدیرعامل باشگاه نیز او را قبول دارد و از هر نظر با هم همکاری میکنند، حتی اگر دیگران او قبول نداشته باشد، تاثیری در کارش ندارد. مثل اینکه یک بازیکن در تیم استقلال مرا دوست نداشته باشد، آیا به خاطر دوست نداشتن او باید من کارم را بگذارم و بروم؟!
* در یک مقطعی بعد از دربی روزهای سختی را پشت سر گذاشتید، روزهایی که با سقوط استقلال از صدر جدول همراه شد. آن روزهای سختی را چطور پشت سر گذاشتید؟
- حقیقتا آن روزها برای من خیلی خیلی سخت گذشت. الان نگاه نکنید که امروز همه چیز گل و بلبل است اما اگر خدایی ناکرده به الاتفاق میباختیم تیم ما به بحران و حاشیههای سنگین میرفت. در آن زمان من توکل به خدا کردم و بعد مشکل را به خانه خود آوردم. من درها را بستم و کمتر با رسانهها گفتگو کرده و تمرکز خود را حفظ کردیم. من به بچهها گفتم همه شما بزرگ هستید و باید در زمین مسابقه نشان دهید از آنهایی که در ترکیب تیم نیستند، چیزی کم ندارید. روحی و روانی بازیکنان را تقویت کرده و از بزرگترهای تیم مسئولیت خواستیم. من از 6 نفر از بازیکنان بزرگ کمک خواستم و به آنها گفتم مربی شما کمک نیاز دارد. فکر میکنم اتحاد و همدلی که در تیم به وجود آمد موجب برتری ما برابر ذوب آهن و الاتفاق شد.
* انصافا در آن برهه زمانی شد به تغییر در کادر فنی فکر کنید؟
- در آن مقطعی که ما نتیجه برخی بازیها را از دست دادیم فکر کردم که اگر فرصت حضور در لیگ قهرمانان آسیا را از دست دادیم به آقای مظلومی یک تذکر بدهم که اگر در پیکارهای آسیایی میماندید یک جام میخواستم اما در این شرایط باید هم قهرمان لیگ شوید و هم قهرمان جام حذفی. خدا را شکر این اتفاق نیافتاد و من به مظلومی تذکری ندادم.
* پرداختهای مالی شما در فصل جاری چقدر بوده است؟
- اگر بخواهم بگویم پرداخت من برای امسال چقدر بوده است، باید بگویم که 65 درصد از مبالغ قرارداد بازیکنان را پرداخت کردهایم اما 65 درصد از سال قبل و قبلتر. چون دوستان از زمان قبل به بازیکنان بدهکار بودند، این کار ما را در فصل جاری دشوارتر کرده بود.
* چقدر بدهی از مدیر قبلی برای شما مانده است؟
- زمانی که باشگاه را تحویل گرفتم بدهی باشگاه بالغ بر هفت و نیم میلیارد تومان بوده است. نمیخواهم بگویم این بدهی را آقای واعظ آشتیانی گذاشته است، چرا که این احتمال دارد که بدهی انباشته باشگاه از زمان مدیریت من، آقای قریب و یا حتی آقای اولیایی باشد. از دوره قبل سه میلیارد تومان به بازیکنان بدهکار بودیم که پرداخت آن کمر ما را شکست. در مجموع پول بد ندادیم اما خوب هم ندادهایم. شاید اگر کس دیگری بود، شرایط سختتر می شد و بازیکنان مصاحبههای سختتری میکردند اما بچهها چون به من اعتقاد دارند و میدانند که تلاش میکنم تا طلب آنها را پرداخت کنم اعتراضی نمیکنند. مثلا ما ظرف 20 روز آینده از طریق اسپانسر حدود 2 میلیارد تومان بدست خواهیم آورد و تا قبل از عید از این پول بخشی از مطالبات آنها را پرداخت میکنم. بازیکنان نیز این اعتماد را به من دارند که وقتی میگویم پولتان را میدهم در زمانی که وعده دادهام این کار را انجام میدهم. انشاءالله بعد از عید هم اگر قهرمان حذفی شویم، دستمان برای دریافت کمکها بازتر میشود و میتوانیم بودجه بیشتری را به باشگاه تزریق کنیم.
* فینال جام حذفی نزدیک است، تلاش نمیکنید محل برگزاری این بازی را تغییر دهید؟ پشیمان نیستیند که پذیرفتید بازی فینال در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شود؟
- من پشیمان نیستم، چرا که بازی اگر در تهران نباشد، هرجایی که باشد فرقی نمیکند. واقعا در آن برهه زمانی انتخاب محل دیگری برای برگزاری فینال جام حذفی امکانپذیر نبود و توافقی در این زمینه حاصل نمیشد. ما در آنجا از دوستان قول گرفتیم که زمین را درست کنند که ظاهرا دارند زمین را وصله و پینه میکنند.
* اگر دوستان به قول خود عمل نکنند، شما هم میتوانید به قول خود عمل نکرده و خواهان انتخاب مکانی دیگر برای برگزاری بازی شوید.
- من مردم بوشهر را دوست دارم و میخواهم یک چیزی به بوشهریها بگویم. من صادقانه به بوشهریها میگویم شاهینیها آنچنان که به حضور تیمشان در لیگ برتر تمایل دارند، آیا به دنبال قهرمانی جام حذفی نیز هستند؟! قطعا آنها بیشتر به دنبال ماندن در لیگ برتر هستند تا قهرمانی جام حذفی. در آن شرایط آیا بازی در زمین ناهموار و سخت شیراز به ضرر تیم شاهین نخواهد بود؟ همچنان که برای بازیکنان استقلال در آن زمین امکان مصدومیت و آسیب دیدگی وجود دارد، ممکن است نفرات تیم شاهین نیز مصدوم شوند. آنوقت از دست دادن قهرمانی و یا آسیب دیدگی بازیکنان برای بوشهریها بیشتر از ما گران تمام میشود چرا که آنها خطر سقوط به لیگ برتر را احساس میکنند. من در اینجا بازهم تاکید میکنم حاضریم با تیم شاهین در هرکجا غیر از بوشهر بازی کنیم، البته جایی که زمین خوبی داشته باشد. ما میخواهیم صداقت خود را نشان داده و ثابت کنیم که فقط زمین نامناسب ورزشگاه حافظیه باعث شده خواهان تغییر محل برگزاری فینال جام حذفی شویم.
* علاوه بر این بحث بازی کردن جاسم کرار نیز مطرح است.
- ما یک شرایطی را با مسئولان باشگاه شاهین در میان گذاشتیم و تا به امروز صحبتی در مورد این قول و قرارها نکردهام اما برای ما مهم آن قول و قرارهاست. یک بازیکن چه کاری میخواهد انجام دهد؟ بازیکن تاثیر دارد اما میخواهد چه کند؟ من نمیخواهم وارد این بازی شوم، بازی که خیلیها میخواستند ما را وارد آن کنند. مگر الان شاهین بوشهر برود یک بازیکن بهتر از جاسم کرار بخرد ما میتوانیم بگوییم چرا؟ ما ترسی از حضور کرار در فینال نداریم اما دوست دارم دوستان به مانند ما به قول و قرارهایی که باهم گذاشتیم، عمل کنند.
* چه قول و قرارهایی؟
- آنهم شرایط خود را دارد که نمیخواهم آن را باز کنم. تا به امروز چیزی در این زمینه نگفتهام و نمیخواهم چیزی هم بگویم. برای ما مهم هم نیست که چه اتفاقی میافتد. قول و قرار ما با باشگاه شاهین بوشهر خود به خود اکتیو است و اگر جاسم کرار بازی کند این بصورت یک "دومینو" به حرکت در میآید و نیازی به اقدام ما نیست!
* آقای دنیزلی گفته من برهانی را میخواهم. آیا این بازیکن را به پرسپولیس میدهید؟
- خود آقای دنیزلی این حرف را زده است؟
* نه در روزنامه ها این بحثها مطرح شده است؟
- هر زمان دنیزلی گفت من برهانی را میخواهم من میگویم روی چشمم این برهانی برای شما نوری یا کریمی را به جای او به استقلال بفرستید! اگر به خواستن است من هم نوری یا کریمی را میخواهم، آیا پرسپولیسیها این بازیکنان را به ما میدهند؟! من هم دلم میخواهد روزی دو تا چلوکباب یا چلومرغ بخورم اما فقط دلم میخواهد، چون پولش را ندارم! بعضی وقتها از جلوی چلوکبابی رد می شوم و بوی چلوکباب به مشامم میخورد، خلاصه وصف العیش، نصف العیش!
* پس کلا مخالف این انتقال هستید؟
- من مخالف مذاکره و گفتگو نیستم. از 15 سال پیش این اعتقاد حرفهای را دارم که من و مدیرعامل پرسپولیس باید باهم بنشینم و بگویم ما طالب بازیکنان شما هستیم و شما نیز بازیکنان ما را میخواهید و اگر به توافق رسیدیم در شرایطی خاص این انتقالات صورت پذیرد. یا نه امسال باهم بنشینیم و با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به توافق برسیم که در فصل نقل و انتقالات با نفراتی که مدنظر آنها هستند وارد مذاکره نشویم و در مقابل با نفراتی که ما میخواهیم آنها مذاکره و گفتگو نداشته باشد. با این شرایط بی جهت برای برخی بازیکنان بازارگرمی نمیشود.
* این حرفهای است که هنوز فصل تمام نشده با بازیکن دیگر تیمها مذاکرهای صورت پذیرد؟
- این کار، کار خوبی نیست. اما من بعید میدانم آقای دنیزلی آرش برهانی را خواسته باشد و در این مقطع فصل با او مذاکرهای صورت پذیرد. حتما این شایعه است. کما اینکه هر روز یک شایعه درست میکنند که دنیزلی فلانی را میخواند و دیگری را نمیخواهد. یعنی دنیزلی به شاگردان خود اعتقاد ندارد و بازیکنان ما را می خواهد؟! خب اینجوری حتما میخواهد بیاید و سرمربی تیم ما بشود؟! قدمش روی چشم!
* اشاره شد به فصل نقل و انتقالات اما سئوال اصلی اینجاست که آیا آقای فتح الله زاده در استقلال هست که بخواهد تیم خوبی را برای فصل آینده ببندد؟
- شما روحیات من را میدانید و تا روزی که هستم کارم را با قدرت ادامه میدهم، چرا؟ چون یک استقلالی تمام عیار هستم. همه اهالی فوتبال شاهد و ناظر هستند در بهترین شرایط که تیم را درست کرده بودم، مرا بیرون کردند. ولی شما یک جمله از من پرخاشگری، چوب لای چرخ تیم گذاشتن، بچهها را تحریک کردن و ... ندیدید. من هیچ نگفتم و رفتم، رفتم و اجازه دادم تیم کار خود را انجام دهد. نه تنها اعتراض نکردم، بلکه حمایت کافی را نیز از تیم داشتم. الان هم نگاهم به مانند گذشته است، به خاطر اینکه به عشق مدیرعاملی در استقلال کار نمیکنم و عاشق این تیم و هوادارانش هستم. تا روزی که مرا بخواهند میمانم اما روزی که بگویند برو دستشان را میبوسم و میروم.
* پس برنامه ریزی برای بستن یک استقلال کهکشانی دیگر را آغاز کردهاید؟
- بله! خیلی جدی تر از قبل. باید یک تیمی ببنیدیم که خواسته ما را محقق کند. من زمانی که دوباره به استقلال برگشتم، گفتم در سومین سال حضورم یک ستاره دیگر به پیراهن استقلال اضافه میشود. امسال هم داریم تلاش میکنیم اما سال آینده آبروی خودم در خطر است و باید با تمام توان در مسابقات حضور یابیم. من سال آینده باید یک استقلالی ببندم که هواداران از دیدن آن کیف کنند. ما امسال یک استقلال کهکشانی را بستیم اما زود آسیب پذیرشد. برای سال آینده با درس گرفتن از اتفاقاتی که در سال جاری رقم خورد یک کهکشانی یدکی دیگر و تهکشانی در کنار آن میبندیم که دیگر آسیب پذیر نباشد و با مشکل مواجه نشود.
ادامه دارد...
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