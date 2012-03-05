به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد زادهوش در نشست رسانه ای جشنواره نوآوری های تبلیغ دینی که قبل از ظهر دوشنبه در ساختمان مرکزی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد بیان کرد: نوآوری‌های تبلیغ دینی از موضوعات جذاب و جدید است که برای نخستین بار توسط دفتر تبلیغات اسلامی مطرح شد.



وی با بیان اینکه همواره تعریف ما از تبلیغ دینی انتقال مفاهیم اسلامی همراه با تاثیر گذاری در مخاطب است، افزود: هدف از تاثیرگذاری در مخاطب نیز تعمیق باورها و اصلاح رفتار مخاطبان است.



معاون فرهنگی - تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: مبلغ خوب فردی است که برای ریشه دار کردن مفاهیم، تعمیق ایمان مخاطب و اصلاح رفتار او مفاهیم اسلامی را به شکلی تاثیر گذار به او انتقال دهد.



وی با بیان اینکه مبلغ خوب باید در تبلیغات خود از ابزارها و شیوه هایی استفاده کند که بتواند به درستی مفاهیم را انتقال دهد، اظهار داشت: هر چه جذابیت این شیوه ها بیشتر باشد مبلغ در هدف خود موفق تر خواهد بود.



حجت الاسلام زادهوش بیان کرد: برخی از مبلغان با الگو پذیری از سایرین شیوه پیشینیان را برای تبلیغ انتخاب می کنند و از شیوه های نوآورانه در تبلیغ خود استفاده نمی کنند.



وی ادامه داد: در حالی که برخی از مبلغین در تبلیغات خود ضمن حفظ حریم ها سعی می کنند از تکنولوژی برتر برای انتقال مفاهیم اسلامی و تاثیرگذاری در مخاطب استفاده کنند.



امامان و پیامبر اکرم(ص) از روش‌های نوین در تبلیغ دینی استفاده می کردند



معاون فرهنگی - تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: نوآوری در تبلیغ و استفاده از روش‌های جدید در تبلیغ منحصر به زمان ما نیست بلکه امامان و پیامبر اکرم(ص)نیز به این امر توجه ویژه ای داشتند و در تبلیغات دینی همواره از جذاب ترین روش ها استفاده می کردند.



وی گفت: در عصر حاضر به دلیل گسترش تبلیغات دینی در جامعه همواره این خلا احساس شده است که مبلغین در عرصه های مختلف در فضا سازی و استفاده از ابزار ها برای تبلیغ از روش های نوین استفاده کنند.



حجت الاسلام زادهوش بیان کرد: استفاده از این روش ها در تبلیغ منحصر به فرد است و همه افراد توانایی بکارگیری آن را ندارند.



وی گفت: چنانچه روش های منحصر به فرد افراد جمع آوری شود و در متون آموزشی درج شود تا حد زیادی قابل انتقال به دیگران است.

