دلیل شرکت خاتمی در انتخابات/ رهبر انقلاب بستر تنوع سلایق را فراهم کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا تابش در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی درباره حضور مردم در انتخابات مجلس گفت: مردم مشارکت خوبی داشتند و هوشمندی و زمان شناسی خود را نشان دادند.

وی افزود:‌ باید از رهبری معظم انقلاب که بستر مشارکت کاندیداها و تنوع سلایق را فراهم کرده اند، سپاسگزاری کرد و حضور مردم را به فال نیک گرفت. جبران این حضور تعامل سه قوه و همکاری مسئولان برای رفع مشکل و تنگناهای مردم و هدایت کشور به مسیر درست و پیشرفت و ترقی ایران است.

رئیس فراکسیون خط امام(ره) درباره حضور سید محمدخاتمی در انتخابات نیز گفت:‌ اینکه آقای خاتمی چرا به عرصه رای گیری آمده‌ند حتماً ‌دلایلی دارند که ارایه خواهند کرد. به گمان من آقای خاتمی در دی‌ماه گفتند که به دلیل شرایط موجود امکان مشارکت فعال نیست. اما به شدت در برابر تحریم موضع گیری کردند. هم اکنون هم کاری خلاف آن انجام نداده‌اند. نه لیست دادند و نه کاندیدا مشخص کردند و به عنوان شهروند رای خود را به صندوق انداختند.

وی یادآور شد: دو طیف مخالف این حضور بودند؛ یک طیف افراطی‌های داخل کشور، یک طیف هم افرادی که خارج از کشور جا خوش کردند و نمی ‌خواستند کسی در انتخابات شرکت کند.

تابش گفت: خاتمی از ابروی خود مایه گذاشت تا مردم و جریان اصلاحات کمتر آسیب ببینند و توطئه هر دو طرف مخالف خنثی شد.

وی درباره پیش‌بینی‌اش درباره حضور اصلاح طلبان در مجلس نهم گفت: 25 درصد اعضای فراکسیون خط امام(ره) در انتخابات حضور نیافتند و 25 درصد هم رد صلاحیت شدند. تعداد کمی هم در دور اول پیروز شدند البته خیلی از مستقل ها گرایش اصلاح طلبی دارند و در دور دوم انتخابات شاید به فراکسیون ما اضافه شوند. به هر حال فراکسیون اصلح طلبان در مجلس نهم ضعیف‌تر از مجالس گذشته خواهد بود اما فراکسیون اقلیت قوی‌تری خواهیم داشت. به این معنی که نمایندگان مستقل زیادی وارد مجلس می‌شوند که ممکن است با سلایق دیگر هم نظر باشند اما اختلاف اصولگرایان تا زمانی که این دولت هست در مجلس نهم ادامه خواهد داشت.

تابش یادآور شد: اگر اصلاح طلبان زودتر برای حضور در انتخابات به نتیجه می رسیدند تکلیف مشخص‌تر بود.

رئیس فراکسیون خط امام (ره) درباره تایید صلاحیت‌ها نیز گفت: ‌در این دوره از انتخابات سختگیری در تایید صلاحیت ها کمتر بود و تعداد بیشتری تایید صلاحیت شدند.

وی درباره مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات بعدی نیز گفت: به احتمال زیاد در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت خواهیم کرد.