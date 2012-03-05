مسائل و مشکلات مردم را با خرد جمعی حل می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شیخ موسی احمدی صبح دوشنبه در جمع مردم بردخون اظهار داشت: مردم دنباله رو روحانیت هستند و به یک جریان فکری رأی دادند که جریان ولایت و رهبری است و در استان بوشهر مردم سه نفر ولایتمدار را برگزیدند و به یک نفر به خاطر سید بودن اعتماد کردند.

وی ادامه داد: مردم حضوری حماسی پای صندوق های رای داشتند و هیچکس نمی تواند این حضور را انکار کند. حضور 89 درصدی مردم در حوزه انتخابیه جنوب استان، قلب امام زمان (عج) و روح امام و شهدا و دل رهبر معظم انقلاب را شاد کرد.

نماینده منتخب شهرستان های کنگان، جم و دیر اضافه کرد:مردم بردخون همواره حماسه ساز بوده‌اند و با پیروی از رهبر خود نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند زیرا دشمن برای 12 اسفند برنامه‌ریزی کرده بود و همه امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ای خود را به کار برد شاید تردیدی در حضور یکپارچه مردم ایجاد کند ولی آنان مردم ما را نشناخته‌اند.

احمدی ادامه داد: به عهدی که با مردم بستم پایبندم و در کنار و همراه شما برنامه‌هایی که در شعارها داشتم اجرایی می‌کنم ولی یک نماینده به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد زیرا وظیفه نماینده وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

وی به امکاناتی همچون پارس شمالی و پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: با اتاق فکری که ایجاد کرده‌ایم و استفاده از خرد جمعی مسائل را تدوین می‌کنیم و به کمک نخبگان و نمایندگان مطالبات را دنبال و حل می‌کنیم.

احمدی بیان کرد: رقابتها به پایان رسیده و باید تبدیل به رفاقت شود و هیچ کس احساس نگرانی نکند چون رسالت ما حضور در صحنه و عرضه برنامه‌ها و دیدگاه‌ها بود و اکنون به سمت وحدت، اتحاد و همدلی برویم و اختلافات را کنار بگذاریم.

حجت الاسلام شیخ موسی احمدی به عنوان کاندیدای جبهه متحد اصول گرایان در حوزه انتخابیه جنوب استان شامل شهرستان کنگان، جم و دیر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور داشت و با قاطعیت آرای مردمی به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه به مجلس راه یافت.