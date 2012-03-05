مغز افراد افسرده نمی تواند استراحت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مغز ما یک سری بسیار پیچیده از فضاهای نورونی وجود دارند که با عنوان "شبکه حالت پیش فرض" (default mode network) نامیده می شود. این فضاها تنها زمانی فعال می شوند که ما هیچ کاری برای انجام دادن نداریم. به بیانی ساده زمانی که مغز در حالت "آماده به کار" قرار می گیرد و ذهن استراحت می کند تا زمانی که به آرامش درونی برسد، "شبکه حالت پیش فرض" فعالیت می کند.

اکنون دانشمندان دانشگاه پزشکی وین به منظور یافتن پاسخی در خصوص اینکه چرا در افراد افسرده، افراد همیشه مضطرب و کسانی که به طور مداوم به خیالات واهی فکر می کنند، آرامش ذهنی یک هدیه نادر است، برای اولین بار کشف کردند که دلیل اصلی این عدم آرامش درونی این است که در مغز افراد افسرده این حالت پیش فرض به خوبی فعالیت نمی کند.

براساس گزارش نیوز مدیکال، علت این مسئله، بدعملکردی گیرنده 1 A سروتونین است. این گیرنده از یک اثر بازدارنده پرقدرت برخوردار است که به مغز اجازه می دهد به حالت آماده به کار برود.

این درحالی است که به گفته این دانشمندان، قدرت فعالیت این گیرنده تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد. نتایج این تحقیقات می تواند درهای جدیدی به سوی درمان افسردگی و اضطراب بگشاید.