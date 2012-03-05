دانشگاه معارف اسلامی در قم راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بنای اصلی دانشگاه معارف اسلامی در پردیسان قم با مساحت 16 هزار مترمربع که دارای چند طبقه و چندین دانشکده خواهد بود در 3 بلوک ساخته می شود.
این دانشگاه دارای چندین ماموریت ملی و اثرگذار از جمله تدوین دروس معارف اسلامی و ماموریتهای این دانشگاه مرتبط با تربیت دانشجویان و آموزش معارف اسلامی به آنان است.
تربیت استاد برای گروههای معارف اسلامی دانشگاهها، تالیف کتب درسی معارف اسلامی دانشگاهها و آموزشهای ضمن خدمت مدرسان معارف اسلامی، 3 ماموریت خطیر این دانشگاه به شمار می آید.
دانشگاه معارف اسلامی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ایجاد می شود.
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