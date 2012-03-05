به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله محمدی در حاشیه برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق، در جمع خبرنگاران افزود: من به کفاشیان تبریک می گویم و واقعا از انتخاب او خوشحالم.

وی افزود: از آنجایی که آقای کفاشیان در AFC جا افتاده بود تغییر رئیس فدراسیون می توانست برای ما مشکل ساز شود که خوشبختانه با رای اعضای مجمع ایشان همچنان رئیس فدراسیون ماند و ما می توانیم درAFC تاثیرگذاری خود را حفظ کنیم.

وی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با فدراسیون کفاشیان گفت: من به این خاطر برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کردم که رقابت حفظ شود. خیلی ها فکر می کردند من شب انتخابات کنار می کشم اما ماندم چرا که می دانستم اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به آن درجه از بلوغ فکری رسیده اند که گزینه منتخب خود را انتخاب کنند.

رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال خاطرنشان کرد: اینکه آقای عباسی در ابتدای جلسه اعلام کرد هر کس رئیس فدراسیون فوتبال شود مورد حمایت وزارت ورزش خواهد بود نشاندهنده آن است که همه به این جمع بندی رسیده اند اعضای مجمع فدراسیون فوتبال با رای و نظر خود کاندیدای مورد نظرشان را انتخاب می کنند.

محمدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید چرا پیش از برگزاری مجمع عنوان کرده بودید بیشترین شانس را برای ریاست فدراسیون فوتبال دارید، گفت: اینها نوعی کُری خواندن بود که من پیش از مجمع انجام دادم و قصد خاصی نداشتم.

وی ضمن اعلام آمادگی برای فعالیت دوباره در سازمان لیگ برتر گفت: فعلا در این سازمان کار خود را می کنم و اینکه آقای کفاشیان دوباره من را انتخاب کند باید از ایشان پرسید.

محمدی در خصوص اظهار نظر کفاشیان که گفته بود بهتر است اعضای مجمع رای خود را به محمد حسین قریب برگردانند، گفت: کفاشیان با این کار می خواست اعضای مجمع آقای قریب که عنوان می شد گزینه مورد نظر وزارت ورزش هستند رای بدهند شاید با این کار می خواستند انتخابات در فضایی بهتر برگزار شود و اعضا بهترین گزینه را انتخاب کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال آلمان تا به الان فقط 6 رئیس داشته ما هم اجازه دهیم روسای فدراسیون هایمان با امنیت شغلی بیشتر و دوره های طولانی تر رئیس باشند. این به نفع فوتبال و شخصی که رئیس فدراسیون فوتبال می شود است.

وی به شوخی خطاب به خبرنگاران گفت اگر می خواهید از سازمان لیگ بروم همین الان این سازمان را ول می کنم و افزود: به عقیده من انتخاب کفاشیان به عنوان رئیس این فدراسیون حق ایشان بود.

وی خاطر نشان کرد: خدا شاهد است که از انتخاب کفاشیان خوشحالم چرا که امسال سال سختی پیش رو داریم آقای کفاشیان کلا روحیه ای شاد و بشاش دارد و من کمی عصبانی و حرصی و جوشی هستم و باید همه به هم کمک کنیم تا فوتبال و آقای کفاشیان در دوره جدید فعالیت خود موفق باشند.

عزیز محمدی در خاتمه تصریح کرد: تا زمانی که مرا بخواهند در فدراسیون همکاری می کنم و اگر کس دیگری انتخاب شود خوشحال می شوم.