احتمال توقف فروش نفت ایران به 3 کشور اروپایی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ادامه اقدامات خصمانه برخی از کشورهای عضو اتحادیه علیه ایران، با دستور رستم قاسمی وزیر نفت صادرات نفت خام ایران به کشورهای انگلیس و فرانسه متوقف شد.

بر این اساس وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارائه اولتیماتوم‌هایی به سایر کشورهای خریدار نفت خام ایران در قاره سبز همچون ایتالیا، پرتغال، هلند، آلمان، یونان، اسپانیا، بلژیک و جمهوری چک خواستار تصمیم‌گیری پالایشگاه‌های این کشورها درباره شرایط جدید خرید نفت خام از ایران شد.

احمد قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت هم اخیرا در پاسخ به مهر در تشریح شروط اصلی ایران برای فروش نفت به برخی از کشورهای اروپایی، گفت: امضای قراردادهای بلند مدت 3 تا 5 ساله، حذف هرگونه پیش شرط از قراردادهای فروش و پرداخت به موقع منابع مالی حاصل از فروش نفت از مهمترین شروط جدید ایران برای صادرات نفت است.

معاون وزیر نفت همچنین در خصوص شرایط فروش نفت به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی همچون توتال فرانسه، شل و BPانگلیس بیان کرد: اگر این شرکت‌ها خواستار خرید نفت خام از ایران باشند و تعهد دهند که نفت ایران را به فرانسه و انگلیس منتقل نکنند حاضر به امضای قراردادهای نفتی با آنها هستیم.

بر این اساس اخیرا ایران یک محموله یک میلیون و 500 هزار بشکه ای به شرکت انگلیسی شل در سواحل سنگاپور فروخته و این شرکت انگلیسی هم متعهد شده است که نفت صادراتی ایران را در جنوب شرق آسیا مورد استفاده قرار دهد.

احتمال توقف فروش نفت ایران به 3 کشور اروپایی

به گزارش مهر، گزارش‌های نیمه رسمی از وزارت نفت حاکی از آن است که به زودی تصمیم‌گیری نهایی درباره توقف فروش نفت به سه کشور جمهوری چک، بلژیک و هلند در وزارت نفت اتخاذ خواهد شد.

پیش بینی می‌شود در صورتی‌که این سه کشور عضو اتحادیه اروپا پیش شرط‌ های ایران برای واردات نفت خام را نپذیرند به زودی دستور توقف صادرات نفت خام ایران به این کشورها صادر می شود.

افزایش 8 دلاری قیمت نفت صادراتی ایران

همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی در اکثر کشورهای نفت خیز جهان همچون یمن، سوریه، سودان شمالی و جنوبی و نیجریه و انفجار برخی از خطوط لوله اصلی انتقال نفت جهان همچون خط لوله نفت کانادا- آمریکا و شرق یمن منجر به گران شدن چندین دلاری بهای جهانی طلای سیاه در یک ماه گذشته شده است.

بهای نفت خام صادراتی ایران هم در فوریه سالجاری میلادی از افزایش ناگهانی این کالای استراتژیک سیاسی-اقتصادی در بازارهای جهانی بی بهره نمانده است به طوریکه گزارش‌های رسمی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از افزایش حدود هشت دلار نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران در یک ماه گذشته حکایت دارد.

گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و تجاری در بازارهای جهانی نفت نشان می دهد که در صورت کشمکش برخی از قدرت‌های غربی و آمریکا و اعمال فشار به مصرف کنندگان بزرگ نفت ایران در آسیا و اروپا همچون هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا و اسپانیا، بهای طلای سیاه با افزایش های جدیدی همراه شود.

از سوی دیگر به دنبال انفجار خط لوله انتقال نفت کانادا به آمریکا در در ایالت ایلینویز قیمت جهانی نفت امروز دوشنبه هم در بازارهای جهانی گران شده است. قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا در بازار نیویورک برای تحویل در ماه آوریل با 59 سنت افزایش به بیش از 107.29 دلار رسیده است .

در بازار لندن نیز هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه آوریل با 61 سنت افزایش به بیش از 124.31 دلار رسیده است . اختلاف قیمت بین نفت برنت دریای شمال و نفت سبک آمریکا بار دیگر به بیش از 16.89 دلار رسیده است .