وضعیت معابر و جاده ها در زنجان نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد صبح دوشنبه در جلسه ستاد استقبال نوروزی افزود: در حال حاضر وضعیت معابر و پیاده روی های شهر زنجان مطلوب نیست و خیابانها و معابر شهر زنجان در وضعیت بدی قر ار دارند و در سطح جاده ها نیز وضعیت نامناسبی حکام است.

وی ادامه داد: در فرصت باقی‌مانده از سال‌جاری به شهردار و مدیرکل راه و شهرسازی تأکید می‌کنم باید وضعیت آسفالت جاده زنجان ـ ابهر و معابر شهری را ساماندهی کنند.

رئوفی نژاد افزود: لکه‌گیری معابر و شستشوی تابلوهای راهنمای شهری و جداول و جوی‌‌های آب از جمله اموری است که باید در روزهای آخر سال محسوس باشد ولی این امور به هیچ عنوان در سطح شهر مشاهده نمی‌شود.

استاندار زنجان افزود: ستاد تسهیلات سفر استان و شهرستان‌های زنجان اقدامات و خدمات خود را با محوریت نوروز 1391 از اسفندماه آغاز و تا پایان روز 15 فروردین 91 ادامه خواهد داشت.

رئوفی نژاد افزود: اعضای ستاد در نظر داشته باشند که باید برای مسافرانی با سلایق مختلف آمادگی ارائه خدمت داشته باشند، مسافرانی هستند که ترجیح می‌دهند در چادر شب را سپری کنند یا اینکه در هتل 4 ستاره اقامت داشته باشند و باید برای همه این افراد شرایط را مهیا کرد.

در این جلسه شهردار زنجان جزو مدیرانی بود که در جلسه حاضر نبود.