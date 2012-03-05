راه ارتباطی 30 درصد روستاهای بروجرد مسدود است

غلامحسین هدایت پور در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تلاشهای انجام شده از صبح امروز تاکنون 70 درصد راههای روستایی شهرستان بروجرد باز شده است.

وی ادامه داد: با تلاش اکیپهای برف روب این اداره، پیش بینی می شود راه ارتباطی 30 درصد روستاهای باقی مانده که مربوط به راههای کوهستانی هستند تا پایان امروز بازگشایی شوند.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بروجرد یادآور شد: هم اکنون به دنبال بارش برف در شهرستان بروجرد چهار اکیپ برف روب در راههای روستایی مشغول به فعالیت هستند.

هدایت پور ادامه داد: همچنین دو اکیپ اداره راه و ترابری بروجرد در گردنه های این شهرستان مستقر شده اند.

وی با بیان اینکه 540 کیلومتر راه روستایی در این شهرستان وجود دارد، ابراز امیدواری کرد به زودی بقیه محورهای روستایی بروجرد نیز بازگشایی شود.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بروجرد ادامه داد: در حال حاضر بارش برف و کولاک در مناطق هیراب بروجرد و اشترینان ادامه دارد و نیروهای راه و ترابری تمام مسیرها را نمک پاشی کرده و جاده های مواصلاتی شهرستان بروجرد کاملا باز است و مشکلی در خصوص انسداد جاده ای نداریم.