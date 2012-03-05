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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

حداد عادل از رای افتخارآفرین مردم تهران سپاسگزاری کرد

حداد عادل از رای افتخارآفرین مردم تهران سپاسگزاری کرد

منتخب نخست مردم تهران در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم مجلس نهم یار و یاور دولت در خدمت به مردم و نمونه مردمسالاری دینی باشد از رای افتخارآفرین مردم تهران تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در نطق میان دستور گفت: ملت ایران همان مردمی هستند که در سال 57 با اطاعت از امام (ره)، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و اکنون با بهره مندی از تجربه ارزشمند سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در 30 سال گذشته در کوره حوادث آب دیده شده اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ملت ایران امروز با انگیزه بیشتر و اندیشه ای روشن تر پشت سر رهبری شجاع، مدیر و مدبر راه پرافتخار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را با امید به فضل الهی و اطمینان به آینده ای روشن ادامه می دهند.
 
حداد عادل تصریح کرد: پیام مردم ایران در این انتخابات به دشمنان این بود که تصور نکنید ما مردم با تهدیدها و تحریم ها از استقلال خود دست می کشیم و در ادامه راه پرافتخاری که انقلاب اسلامی پیش روی ما گذاشته است منحرف می شویم.
 
وی تاکید کرد: این راه ، راه شهیدان ماست ما به نام و یاد آنها با ایمان به آرمان آنها زندگی می کنیم و کشور خود را می سازیم ان شاء الله این کشور را چشم و چراغ همه کشورهای اسلامی خواهیم کرد.
 
نماینده مردم تهران با بیان اینکه ملت وظیفه خود را با مشارکت گسترده در انتخابات به انجام رساند، اظهار داشت: اینک ماییم که باید وظیفه خود را به انجام رسانیم و دین خود را به این ملت قدرشناس و بصیر ادا کنیم.
 
حداد عادل با تاکید بر اینکه نباید با سخنان تلخ، شیرینی این انتخابات را زایل کنیم، اظهار داشت: اینجانب به همه کسانی که با رای ملت افتخار نمایندگی مجلس نهم را پیدا کرده اند تبریک عرض می کنم و امیدوارم مجلس نهم که مولود حماسه افتخارآمیز ملت در 12 اسفند است مجلسی مومن، انقلابی، بااخلاق و واقع بین باشد.
 
وی افزود: امیدواریم مجلس نهم در مسیر رهنمودهای رهبری و وفادار به آرمان های امام راحل در خدمت مردم یار و یاور دولت در خدمت به مردم باشد، مجلسی که بتواند نمونه مردمسالاری دینی در بیداری اسلامی در جهان اسلام باشد.
 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان گفت: وظیفه خود می دانم از رای افتخارآفرین مردم تهران به خدمتگزار کوچک خود سپاسگزاری کنم.
کد مطلب 1552228

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