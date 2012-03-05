الوند رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این رحمت امینی ریاست شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی را برعهده داشت که از این پس محمدرضا الوند عهده‌دار این مسئولیت خواهد بود. گویا قرار است رحمت امینی به زودی ریاست مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی را عهده‌دار شود.



همچنین گویا تغییرات در مدیریت تئاتر به این نقطه ختم نمی‌شود و قرار است قادر آشنا که از فعالان عرصه دانشگاهی بود به‌عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی منصوب شود.



از سوی دیگر قرار است محمد دشت‌گلی که در حال حاضر به عنوان سرپرست اداره‌کل هنرهای نمایشی حضور دارد به عنوان دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شود.





