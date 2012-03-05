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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

تغییرات در مدیریت تئاتر/

الوند رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر شد

الوند رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر شد

محمدرضا الوند با موافقت معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکمی از سوی سرپرست اداره‌کل هنرهای نمایشی به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر ایران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این رحمت امینی ریاست شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی را برعهده داشت که از این پس محمدرضا الوند عهده‌دار این مسئولیت خواهد بود. گویا قرار است رحمت امینی به زودی ریاست مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی را عهده‌دار شود.

همچنین گویا تغییرات در مدیریت تئاتر به این نقطه ختم نمی‌شود و قرار است قادر آشنا که از فعالان عرصه دانشگاهی بود به‌عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی منصوب شود.

از سوی دیگر قرار است محمد دشت‌گلی که در حال حاضر به عنوان سرپرست اداره‌کل هنرهای نمایشی حضور دارد به عنوان دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شود.


 

کد مطلب 1552230

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