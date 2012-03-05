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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

آرش کوشا:

امیدوارم سرمایه چهار ساله کفاشیان به فوتبال کمک کند/ انتخابات سالم برگزار شد

امیدوارم سرمایه چهار ساله کفاشیان به فوتبال کمک کند/ انتخابات سالم برگزار شد

مدیرعامل باشگاه سایپا گفت: کفاشیان در طول چهار سال گذشته تجربیات خوبی در فدراسیون فوتبال به دست آورده بود و امیدوارم این سرمایه چهارساله به فوتبال کمک کند.

به گزارش مهر، آرش کوشا در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران تصریح کرد: خوشبختانه انتخابات خوبی بود و در کمال صحت و سلامت برگزار شد.  فکر می کنم مجمع به این اعتقاد رسیده بود که علی کفاشیان می تواند برای توسعه فوتبال ملی چهار سال دیگر نیز تلاش کند.
وی تاکید کرد: امیدوارم سرمایه چهار ساله کفاشیان بتواند به فوتبال ما کمک کند. همه  باید تلاش کنند تا فوتبال ملی ما به جایگاه اصلی خود برسد.

انتخابات فدراسیون فوتبال صبح امروز برگزار شد که در نهایت علی کفاشیان توانست در مرحله دوم رای گیری انتخابات با 47 رای به مدت 4 سال دیگر رئیس فدراسیون فوتبال بماند. حسین قریب دیگر کاندیدای ریاست فدراسیون 25 رای آورد.


 

کد مطلب 1552231

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