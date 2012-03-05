امیدوارم سرمایه چهار ساله کفاشیان به فوتبال کمک کند/ انتخابات سالم برگزار شد

به گزارش مهر، آرش کوشا در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران تصریح کرد: خوشبختانه انتخابات خوبی بود و در کمال صحت و سلامت برگزار شد. فکر می کنم مجمع به این اعتقاد رسیده بود که علی کفاشیان می تواند برای توسعه فوتبال ملی چهار سال دیگر نیز تلاش کند.

وی تاکید کرد: امیدوارم سرمایه چهار ساله کفاشیان بتواند به فوتبال ما کمک کند. همه باید تلاش کنند تا فوتبال ملی ما به جایگاه اصلی خود برسد.

انتخابات فدراسیون فوتبال صبح امروز برگزار شد که در نهایت علی کفاشیان توانست در مرحله دوم رای گیری انتخابات با 47 رای به مدت 4 سال دیگر رئیس فدراسیون فوتبال بماند. حسین قریب دیگر کاندیدای ریاست فدراسیون 25 رای آورد.



