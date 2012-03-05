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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

علیرضا منصوریان:

طبیعی بود که کفاشیان بیشترین رای را به خود اختصاص دهد

طبیعی بود که کفاشیان بیشترین رای را به خود اختصاص دهد

نماینده مربیان در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال انتخاب کفاشیان را به عنوان رئیس این فدراسیون طبیعی و قابل پیش بینی خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در حاشیه برگزاری مراسم انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال بابیان این مطلب افزود: در ورزش ما اخلاق مداری حرف اول را می زند و طبیعی بود که آقای کفاشیان بیشترین رای اعضای مجمع را به خود اختصاص دهد. در شرایطی که 3 رقیب با هم رقابت نزدیکی داشتند با این حال احترام زیادی به هم گذاشتند که در نهایت آقای کفاشیان بیشترین رای را کسب کرد.

وی در ادامه مهتمرین دستاورد فدراسیون علی کفاشیان انتخاب کارلوس کی روش و دستیارانش برای هدایت تیم ملی عنوان کرد و گفت: آینده خوبی در انتظار تیم ملی فوتبال کشورمان است و قطعا با این مربی خوب می توانیم به جام جهانی راه یابیم.

وی همچنین به مشکلات سخت افزاری فوتبال اشاره کرد و گفت: آقای وزیر اینجا حضور دارند و باید از ایشان قول بگیریم که مشکلات سخت افرازی فوتبال کشور به ویژه در بخش باشگاهی برطرف شود.

کد مطلب 1552232

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