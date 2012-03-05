تعقیب و گریز طولانی و تیراندازی برای دستگیری سارقان زورگیر

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه نهم آذر امسال ماموران پلیس آگاهی در حین گشت زنی در محدوده جاده مخصوص کرج،نرسیده به میدان آزادی متوجه فریادهای جوانی شدند که از داخل یک دستگاه پژو 405 نقره ای رنگ ، درخواست کمک می کرد.

ماموران با مشاهده این صحنه به تعقیب خودرو پژو 405 پرداخته تا آن را متوقف کنند و این در حالی بود که راننده پژو با سرعت بالا و رانندگی دیوانه وار قصد متواری شدن از دست آنها را داشت .این درحالی بود که سارقان ، در مقابل واحد گشت تعقیب کننده آنها در صندلی عقب پژو شروع به ضرب و شتم جوان درخواست کننده کمک می کردند.

در شرایطی که تعقیب و گریز میان پلیس و سرنشینان پژو از جاده مخصوص به میدان آزادی کشیده شده بود ، راننده پژو در یک لحظه وارد خط ویژه اتوبوس های "بی آر تی" – مسیر آزادی به سمت انقلاب ـ شد و بدون هیچگونه توجهی به دستورهای مکرر ایست و حتی تیراندازی هوایی گشت آگاهی ، همچنان با سرعت بالا در خط ویژه حرکت می کرد . این در شرایطی بود که ماموران با وجود امکان استفاده از قانون بکارگیری سلاح تلاش داشتند تا برای حفظ سلامتی جوان درخواست کننده کمک و احتمال هرگونه آسیب به وی ، راننده پژو 405 را به شیوه ای غیر از تیراندازی مجبور به توقف کنند .

تعقیب و گریز همچنان ادامه داشت تا اینکه راننده یک آمبولانس که در خط ویژه و در مسیر مخالف این تعقیب و گریز در حرکت بود ، در یک لحظه متوجه موضوع شده و در یک تصمیم گیری سریع اقدام به مسدود کردن مسیر حرکت پژو 405 در داخل خط ویژه کرد. با این وجود راننده پژو 405 با وجود مشاهده مسدود شدن مسیر فرار ، همچنان تلاش داشت تا از دست گشت آگاهی متواری شود اما به علت از دست دادن کنترل خودرو با کناره های خط ویژه برخورد شدید کرده و پس از چندین بار چرخیدن نهایتا با تخریب بخشی از کناره های خط ویژه اتوبوس ها متوقف شد .

با توقف پژو 405 ، سرنشینان خودرو با پای پیاده قصد فرار از دست ماموران را داشتند که بلافاصله یک نفر از آنها با تیراندازی هوایی ، دستگیر و نفر دیگر پس از یک تعقیب و گریز و بی توجهی به دستور ایست و تیراندازی هوایی ، توسط مامور گشت آگاهی از ناحیه پای چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفت . جوان داخل پژو 405 نیز ، در حالی که آثار ضرب و شتم های ناشی از پنجه بوکس و چاقو بر روی صورت و بدن او کاملا مشهود بود ، از داخل خودرو بیرون کشیده شد .

هنوز دقایقی از دستگیری متهمان به اسامی ناصر و بهمن 22 ساله توسط ماموران گشت آگاهی نگذشته بود که واحد گشت کلانتری 119 مهرآباد جنوبی به همراه فردی که کیف مشکی رنگی را به همراه داشت ، به محل دستگیری متهمان مراجعه و کیف مشکی را به ماموران گشت آگاهی تحویل دادند . این جوان پس از تحویل کیف مشکی در اظهارات خود گفت: ساعت 23 و 35 دقیقه در خیابان آزادی به طرف جنوب میدان در حال حرکت بودم که مشاهده کردم بنز پلیس در تعقیب یک خودرو 405 نقره ای رنگ است . در همان لحظه که در حال تماشای این صحنه بودم ، ناگهان یکی از سرنشینان پژو کیفی را از داخل ماشین به بیرون پرتاب کرد . زمانی که خودم را به کیف رساندم ، آنرا باز کرده و دیدم که تعدادی گوشی تلفن همراه به همراه مقادیری وجه نقد و ... در داخل آن است . بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع و دقایقی بعد گشت کلانتری 119 در محل حاضر شد و کیف را تحویل داده و اطمینان دارم که این کیف توسط سرنشینان همین ماشین به بیرون پرتاب شده است.

با انتقال یکی از متهمان به پلیس آگاهی و اعتراف صریح به زورگیری ، پرونده ای در این خصوص تشکیل شد .

در ادامه تحقیقات جوانی که در داخل خودرو از ماموران درخواست کمک کرده بود ، در اظهارات خود به کارآگاهان اداره پنجم گفت : ساعت 22 و 40 دقیقه در خروجی مترو میدان‌ آزادی به سمت جاده مخصوص ، منتظر ماشین ایستاده بودم که یک دستگاه خودرو 405 نقره ای رنگ در مقابلم توقف کرد و من به مقصد قلعه حسن خان سوار آن شدم . هنوز ماشین 100 متری حرکت نکرده بود که سرنشینان پژو با تهدید چاقو مرا مجبور کردند تا تمام پول ها و گوشی تلفن همراهم را به آنها تحویل دهم . نزدیک شهرک اکباتان بود که ناگهان متوجه گشت آگاهی شدم که بلافاصله در یک لحظه در ماشین در حال حرکت را باز کرده و شروع به کمک خواستن از آنها کردم . ماموران متوجه موضوع شده و به تعقیب ما پرداختند . در همین زمان یکی از سارقان با چاقو دست مرا مورد ضربه قرار داد تا اینکه در زیر پل یادگار امام ، کنترل پژو از دست راننده خارج شد و به شدت تصادف کرد.

کارآگاهان اداره پنجم در ادامه تحقیقات خود و با شناسایی تعدادی از پرونده های مشابه موفق به شناسایی تعدادی دیگر از مالباختگانی شدند که توسط سرنشینان خودرو پژود 405 نقره ای رنگ مورد زورگیری و تهدید قرار گرفته بودند .

سرهنگ عباسعلی محمدیان - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اشاره به اینکه دیگر متهم پرونده که در زمان اقدام به فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفته نیز ، پس از انجام اقدامات درمانی به اداره پنجم پلیس آگاهی انتقال یافته است ، گفت : با اعترافات صریح متهمان و همچنین تجمیع پرونده های مشابه که در آن سرنشینان یک دستگاه خودرو 405 نقره ای ، اقدام به زورگیری از شهروندان در پوشش مسافرکش کرده اند. عمده مناطق وقوع سرقت ها در مناطق غرب و شرق تهران ، به ویژه در حوالی میدان آزادی و میادین اصلی تهرانپارس شناسایی و مالباختگان شناسایی شده به اداره پنجم پلیس آگاهی دعوت شدند .