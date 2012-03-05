به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، عبدالواحد نیازوف رئیس " سلام جهان" با اشاره به این که فیس بوک حلال سکویی برای فعالیتهای حلال در اینترنت است گفت: درحال حاضر فیس بوک 800 میلیون کاربر در سراسر دنیا دارد که 300 میلیون آن مسلمان هستند، انتظار می رود که این تعداد در یک دوره 10 ساله افزایش 100 درصدی داشته باشند.

نیازوف با اشاره به این که دفتر مرکزی این شرکت در استانبول مستقر است گفت: هدف از انتخاب این شهر جایگاه ویژه آن به عنوان ارتباط میان شرق و غرب بوده است. این پروژه یک پروژه اقتصادی بوده و با هدف خدمت به مسلمانان در جهان مدرن فعال شده است و مورد حمایت هیچ جنبش سیاسی و کشور خاصی هم قرار ندارد.

سلام جهان تأکید کرده است که کاربران آن دسترسی به برنامه های اجرایی بسیاری چون مجموعه های وسیع کتابهای میراث اسلامی در فرمتهای کتاب الکترونیکی و برنامه های آموزشی در سطوح بسیاری را فراهم می کند.

نیازوف اظهار داشت که درحال حاضر این فعالیتها در جریان است و محصول و همچنین پروژه در طول ماه مبارک رمضان راه اندازی خواهد شد.

این شرکت علاوه بر استانبول در روسیه و مصر نیز دفاتری دارد و بین ماه های مارس و آوریل ( اسفند و فروردین) امسال دفاتر تکنیکی دیگری را در حیدر آباد هندوستان و جاکارتای اندونزی افتتاح می کند.

