مهار روان آبها نقش مهمی در تامین آب مورد نیاز کشاورزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شریفی پیش از ظهر دوشنبه در آئین بهره‌برداری از حوزه تغذیه مصنوعی نینیزک از توابع شهرستان دشتستان اظهار داشت: این حوزه با چهار مرحله آبگیری بالغ بر یک‌هزار و 600 متر مکعب را ذخیره می‌کند.

وی با اشاره به مساحت هفت هزار و 718 هکتاری اراضی حوزه نینیزک ادامه داد: سه هزار و 275 هکتار اراضی زراعی، چهار هزار و 115 هکتار اراضی مرتعی، 19 هکتار اراضی مسکونی، 142 هکتار مسیل رودخانه‌ها و 135 هکتار اراضی باغی در حوزه اجرایی این طرح قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر اضافه کرد: حوزه تغذیه مصنوعی نینیزک شامل یک بند خاکی برای سرریز اضطراری، یک بند سنگی و ملاتی است و حجم کل عملیات خاکبرداری این عملیات 12 هزار و 700 متر مکعب است.

وی دشتستان را قطب کشاورزی استان بوشهر معرفی کرد و افزود: در سالهای اخیر نیز شاهد رشد قابل ‌توجهی در عرصه کشاورزی شهرستان دشتستان هستیم.

شریفی ادامه داد: اجرای طرح‌های آبخیزداری از اهمیت بالایی برخوردار است و هدف از اجرای این طرح‌ها پیشگیری و مهار سیل و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی است.

وی اضافه کرد: اجرای طرح‌ها و عملیات آبخیزداری یکی از راهکارها در راستای بهبود وضعیت کشاورزی است و باید از همه توان و ظرفیت خود برای بهبود وضعیت آب کشاورزی بهره ببریم.

شریفی به اهمیت بالای کنترل و مهار روان آبها اشاره کرد و ادامه داد: روان آب‌هایی که از استان بوشهر خارج و به دریا می‌ریزد چهار میلیارد متر مکعب است که مهار آنها با طرح‌های آبخیزداری کمک شایانی به منطقه است.