نیازی به کارخانه های بزرگ دارویی نداریم/ کیفیت حرف اول بازار رقابتی دارو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز دوشنبه در مراسم اختتامیه دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران در سالن همایشهای صداوسیما گفت: تنها نباید اینگونه فکر کنیم که دریافت این جایزه‌ها به معنای آن باشد که تمام کارهای ما درست است. کسانی که جایزه نمی‌گیرند نباید فکر کنند که در سیستم آنها مشکلی وجود دارد بلکه کسانی که این جایزه را می‌گیرند در زمینه کیفیت ‌محوری گام بر می‌دارند و پیام این جایزه به سازمانها در زمینه ارتقا رقابت سالم است.

وی با اشاره به اینکه در دوره قبل جایزه ملی کیفیت غذا، ‌دارو و بهداشت برخی صنایع را نداشتیم و امروز در این دوره صنایع بهداشتی و تجهیزات جدیدی را مشاهده می‌کنیم افزود: صنعتگران باید به دنبال شناسایی مزیتها باشند به خصوص در حوزه دارو، بهداشت و تجهیزات زیرا زمانی حرف نخست را در این حوزه کمیت می‌زد ولی امروز و با توجه به بازار رقابت شناسایی مزیتها و ارتقاء کیفیت بسیار الزامی است که می‌توان به مواردی همچون مشتری‌مداری اشاره کرد.

شیبانی با بیان اینکه ما امروز دیگر نیازی به کارخانه‌های بزرگ نداریم، افزود: در حال حاضر کیفیت حرف نخست بازار رقابتی دارو را می‌زند و ضروری نیست که ظرفیتهای خالی کارخانه‌ها با محصولات مشابه پر شود که در نهایت در ارائه محصولات مشتریان، ‌شرکتها با مشکل برخورد کنند و مجبور شوند به روشهای غیرمتعارف دست زنند.

وی افزود: ظرفیتهای خالی شرکتهای دارویی باید با محصولات نوترکیب پر شود و انتظار داریم این مسئله را شرکتهای دارویی به جایی برسانند که دیگر از بدهکاری صحبت نشود بلکه خود بازار، رقابت دارویی را تعریف کند.

شیبانی اظهار داشت: به هر حال این جایزه‌ها باید یک دستاورد و پاسخگوی مسئله‌ای باشد و یکی از این پاسخها و دستاوردها می‌تواند صادرات باشد البته با توجه به تلاشهای بسیاری که در شرکتهای دارویی و تاسیسات پزشکی در کشورمان صورت پذیرفته متاسفانه هنوز در صادرات دارو و تاسیسات پزشکی موفق نبوده‌ایم و باید یک نگاه برون مرزی در این زمینه برای پر کردن ظرفیت‌های خالی شرکت‌ها در حوزه صادرات صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه ایران در برخی محصولات تولیدی دارویی در رتبه نخست تا سوم دنیا قرار دارد افزود: ولی این مسئله هنوز کافی نیست و ما باید در راستای ارائه خدمات به جامعه از ابزار سلامت که در دستان صنایع دارویی است به نحو بهتری استفاده کنیم.

شیبانی خاطرنشان کرد: مجموع صنایع دارویی که بتوانند جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت را دریافت کنند بر اساس دستورالعملی که سال گذشته تهیه کرده‌ایم در روند کار اداری آنها تسریع می‌شود.