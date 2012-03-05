حماسه 12 اسفند شما برگ زرین دیگری بر افتخارات این مرز و بوم افزود

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه جبهه متحد اصولگرایان استان بوشهر آمده است: پاسخ به ندای رهبری و شرکت پرشور و حماسی آحاد مردم شریف و ولایت مدار استان بوشهر در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تداعی کننده حضور خیل عظیم این مردم متدین و غیور در دفاع از ارزش‌های انقلاب طی دوران دفاع مقدس بود به نحوی که با حضور گسترده خود در انتخابات 12 اسفند با خلق حماسه‌ای دیگر در خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی قرار گرفتند.

این بیانیه افزوده است: ایادی مزدور و زبون استکبار جهانی با وجود تلاشهای مذبوحانه خود در کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات، بار دیگر مزه تلخ شکست را از این مردم غیور، وفادار و ولایتمدار چشیدند .

در ادامه این بیانیه آمده است: مردم استعمار ستیز استان بوشهر بار دیگر پیشینه تابناک مقاومت در برابر توطئه‌های بیگانگان و پایبندی خود به اسلام و ولایت را در اذهان همگان زنده کردند. آفرین بر شما مردم بصیر و بیداردل استان بوشهر! حماسه 12 اسفند شما برگ زرین دیگری بر افتخارات این مرزو بوم افزود.

این بیانیه می افزاید: جبهه متحد اصولگرایان استان بوشهر ضمن ارج نهادن به حماسه پرشور مردم شریف استان به ویژه روحانیت معظم و خانواده معزز شهیدان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و اعتماد آنان به جبهه متحد اصولگرایان، از تمامی کاندیداهایی که با حضور خود موجبات شرکت وسیع مردم در انتخابات را فراهم کرده‌اند و همچنین از تمامی دست اندرکاران امور اجرائی، نظارتی و امنیتی این انتخابات غرور آفرین قدردانی می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: اکنون که به حول و قوه الهی حضور حماسی و پرشور مردم در پای صندقهای رأی با انتخاب نمایندگان اصلح می‌رود تا مجلس نهم را شکل دهند، دوره رقابتهای انتخاباتی به پایان رسیده و نمایندگان برگزیده به عنوان وکلای تمام اقشار مختلف مردم استان بوشهر دوره تلاش و کوشش جهاد گونه خود را تحت رهبری‌های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در راستای ارتقاء عزت اسلام و نظام اسلامی و پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر استان آغاز می‌کنند.