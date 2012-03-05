مقابل همیاری زنجان باید تمرکزمان را حفظ کنیم

سیدعباس آقاکوچکی در حاشیه تمرینات آماده سازی تیم بسکتبال جهش ترابری قم در آستانه دیدار حساس مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور مقابل تیم همیاری شهرداری زنجان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی سخت و نفس گیری در پیش داریم اما در شرایطی هستیم که باید تمام تلاش خود را برای بقا در لیگ برتر انجام دهیم.



وی ادامه داد: تیم ما در یک هفته ای که از بازی رفت با همیاری شهرداری زنجان می گذرد، تمرینات خود را به صورت منظم و به شکلی جدی تر از گذشته پیگیری کرده است و بازیکنان از هر نظر در شرایط روحی و جسمی خوبی به سر می برند.

بازیکنان بومی اولویت اصلی تیم جهش ترابری در لیگ برتر



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم ابراز داشت: طبیعی است که سایه نتایج دیدارهای مرحله گروهی این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور کمی بر سر بازیکنان ما سنگینی می کند اما تلاش آنها تا این مرحله از رقابت ها واقعا ستودنی است.



وی اضافه کرد: ما در ابتدای مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور یک نوع هدف گذاری کردیم که بر اساس آن برنامه ای سه ساله را پیش بینی کرده و با اولویت بازیکنان بومی وارد بازی های لیگ برتر بسکتبال شدیم.



آقاکوچکی بیان داشت: رقابت مقابل همیاری شهرداری زنجان در دیدار برگشت پلی آف لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور یقینا بازی سختی است، آنها تیم خوب و منسجمی هستند و ما باید مقابل آنها تمرکزمان را حفظ کنیم تا بتوانیم موفق باشیم.



مطمئنا نتیجه دیدار رفت را جبران خواهیم کرد



وی اظهار داشت: با انگیزه ای که بازیکنان ما در تمرینات روزهای اخیر از خود نشان داده اند، مطمئنا نتیجه دیدار رفت را جبران خواهیم کرد و انشاءالله در پایان نیز نتیجه ای رقم بخورد که بتوانیم در بازی سوم نیز در قم میزبان همیاری زنجان باشیم.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم در پاسخ به این سوال که آیا امیر صباغیان بازیکن مصدوم این تیم در این دیدار همراه این تیم خواهد بود؟، تصریح کرد: صباغیان همچنان مصدوم است و فعلا بدون حضور این بازیکن با همیاری دیدار خواهیم کرد.



وی تاکید کرد: با وجود تمام کاستی هایی که داریم مقابل تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان با قدرت ظاهر خواهیم شد تا انشاءالله با حمایتی که تماشاگران خوب و خونگرم قمی از ما در سالن شهید حیدریان قم خواهند داشت، این بازی را به سلامت و با نتیجه ای خوب به پایان برسانیم.



بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال کشورمان، دیدار تیم های بسکتبال جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجا در دور برگشت از مرحله پلی آف پیکارهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور از ساع ت16 امروز در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می شود.

