انتظارات مردم چهارمحال و بختیاری از نمایندگان/ اشتغال اولویت اول باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز که مردم قدر شناس ایران اسلامی با محوریت ولی فقیه از حق خود در انتخابات استفاده کرده و به مسئولیت خود عمل کردند و نمایندگان را برای چهارسال راهی خانه ملت کردند ضمن اینکه تمام معادلات دشمنان رابر هم زده و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ایران اسلامی افزودند، بار سنگین مسئولیت نمایندگی را بر دوش منتخبان قرار دادند از اینرو از نمایندگان خود انتظار دارند تمام تلاش خود را برای تدوین و تصویب قوانین شرقی و متناسب با ملت اسلامی ایران به کار برده و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکنند.

انتظار می رود بدون زد و بندهای سیاسی اجرای دقیق و همه جانبه قوانین را تحت نظارت دقیق خود قرار دهند و چشم و گوش ملت باشند.

مردم حوزه های انتخابیه انتظار دارند نمایندگانشان در تعامل و همفکری و هماهنگی با یکدیگر تمام سعی تلاش خود را برای توسعه ی منطقه ای و شهرستانی بکار ببرند.

مردم انتظار دارند در حوزه انتخابیه خود حاضر شده و تعامل خوبی با مردم داشته باشند و مردم را در جریان اقدامات خود قرار دهند و با مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه ی خود از نزدیک آشنا شوند.

همچنین نمایندگان با مطالعه و کسب بینش علمی پدیده های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه را زیر نظر گرفته و همه توان خود را برای کاهش آسیب های اقتصادی و اجتماعی بکار گرفته و با تدوین و تصویب قوانین متناسب با کاهش معیشت مردم آثار فقر را از چهره این مردم شایسته و لایق بر طرف کنند.

نماینده زمینه ایجاد اشتغال را ایجاد کند

یکی از شهروندان شهرکردی در گفتگو با مهرگفت: انتظار من از نماینده خود در مجلس این است که تمام سعی و کوشش خود را برای بهتر زندگی کردن جوانان این استان به کار گیرد.

وی افزود: بیکاری جوانان در این استان یک معضل مهم است و هم اکنون من دو دختر مهندس کشاورزی دارم که هم اکنون دو سال است که بیکارند.

وی بیان داشت: نماینده باید با نظارت بر کار دولت و تصویب قوانین باید زمینه اشتغال را برای جوان ایجاد کند.

وی تاکید کرد: نماینده شهرکرد باید تمام سعی و تلاش خود را برای اجرایی شدن طرح های نیمه کاره مانند پتروشیمی ها در این استان انجام دهد.

وی بیان داشت: من فقط از نماینده ام می خواهم سعی و تلاش خود را برای بهبود اشتغال در استان بگمارد و در این راستا هر کاری که می تواند بکند.

نماینده دفاع از آب استان اولویت کارش قرار دهد

یکی از بازاریان شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: دفاع از آب استان را نماینده این استان را باید دراولویت کارهایش قرار دهد.

وی بیان داشت: هم اکنون نماینده این استان باید جلوی بسیاری از پروژه های انتقال آب این استان مانند تونل بهشت آباد را بگیرد.

وی بیان داشت: هم اکنون اگرکسی بخواهد در شهرستان شهرکرد پروژه اشتغالزایی مانند مرغ داری وپرورش قارچ خوراکی و ... احداث کند نیاز به آب دارد و با توجه به ممنوعیت احداث چاه آب مجوزهای دیگر نیز داده نمی شود.

وی بیان داشت: من برای احداث یک کارگاه تولید پرورش قارچ که اشتغال خوبی دارد در شهرستان شهرکرد تمام سعی و تلاش خود را کردم، اما متاسفانه به خاطر اینکه مجوز چاه آب به من ندادند نتوانستم ایم این واحد را احداث کنم و هم اکنون نیز از احداث منصرف شدم.

وی بیان داشت: این در حالی است که آب این استان به راحتی می خواهد توسط طرح های انتقال آب، انتقال یابد وبرای اشتغال در استان اصفهان استفاده شود.

وی تاکید کرد: نماینده وظیفه دارد در این خصوص از حق مردم این منطقه دفاع کند.

تلاش برای بهبود اشتغال در شهرستان شهرکرد

یکی از بانوان شهرکردی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نماینده من باید تمام تلاش خود را برای وضعیت بهبود اشتغال به کار گیرد.

وی تاکید کرد: اشتغال جوانان بسیاری از مشکلها را حل خواهد کرد.

وی تاکید کرد: من در خانه دو پسرفارغ التحصیل بیکار دارم که دنبال کار بودند اما تا کنون نتوانسته اند کار مناسب پیدا کنند.

چهار محال و بختیاری دارای چهار نماینده در مجلس است که هم اکنون سه نماینده حوزه های شهرکرد، بروجن و لردگان قطعی شده وانتخابات حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ این استان به دور دوم کشیده شده است.

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گزارش: بهاره صمیمی