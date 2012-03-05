شهرداری بندرعباس قهرمان لیگ برتر تکواندو شد/ هرمزگان به آسیا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تکواندوی شهرداری بندرعباس صبح دوشنبه در هفته پایانی مسابقات لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور که در خانه تکواندو تهران برگزار می شد، با غلبه بر تیم مناطق نفت خیز جنوب دست به کار بزرگی زده و با 37 امتیاز به مقام قهرمانی مسابقات لیگ برتر تکواندو دست یافت و به عنوان نماینده کشورمان راهی مسابقات جام باشگاه های آسیا شد.

در این دیدار برای تیم شهرداری بندرعباس در وزن اول محمد سلیمانی با نتیجه شش بر یک، در وزن دوم کاوه رضایی با نتیجه 11 بر پنج، در وزن سوم سعید امیری به دلیل عدم حضور حریفش، در وزن چهارم بهنام اسبقی با نتیجه شش بر یک، در وزن ششم علی مروی مقدم به دلیل عدم حضور حریفش و در وزن هشتم حمیدرضا بیات با نتیجه 18 بر شش به پیروزی دست یافتند و در وزن های پنجم و هفتم بهنام بیات و جلال خدامی از حضور در شیابجانگ خودداری کرده تا تیم شهرداری بندرعباس با نتیجه شش بر دو بر مناطق نفت خیز جنوب غلبه کرده و با 37 امتیاز به مقام قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کند.

تیم شهرداری بندرعباس پیش از این در فصول گذشته به ترتیب حائز رتبه های ششم، پنجم، هفتم و سوم شده بود.

فرجام دانش، فریبرز دانش، ناصر برجی، علیرضا نیکوکار و پیام خانلرخانی اعضای کادرفنی و کوهیار دادگر سرپرستی این تیم را بر عهده داشت.