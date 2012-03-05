1600 کیلومتر از شبکه آبرسانی مازندران فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده ظهر دوشنبه در نشست مجمع عمومی سهامداران آب و فاضلاب مازندران افزود: مازندران دارای شش هزار و 300 کیلومتر شبکه آبرسانی بوده که هزار و 600 کیلومتر آن فرسوده است.

وی افزود: برای اصلاح شبکه های فرسوده مازندران به 170 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این نشست با بیان اینکه با توجه به تصویب بودجه سال 91 آبفای شهری مازندران اظهار امیدواری کرد: با جذب 100 درصدیاعتبار، این شرکت با توانایی بالائی که در ارائه خدمت دارد می تواند موفقیت هایی را در سطح استان و کشور کسب کند.

خشایی خواستار توجه بیشتر به هدر رفت آب و هزینه های بخش آب و فاضلاب شد و تصریح کرد: باید به منظور ارائه خدمات بهتر بخشی از فعالیتهای خدمات مشترکان و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شود.

معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: باید برای ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، در راستای طرح تکریم تلاش ویژه شود.

وی عملکرد یک ساله شرکت آب و فاضلاب را خوب ارزیابی کرد و گفت: این شرکت در بحث هدفمندی یارانه ها پیشگام بوده و در سطح کشور موفق عمل کرده است.

معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه شرکت آبفای شهری مازندران در یکسال گذشته پیشرفتهای چشمگیری داشته از تمامی کارکنان این شرکت که برای خدمت رسانی بهتر به مردم تلاش می کنند قدردانی کرد.