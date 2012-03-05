به گزارش خبرنگار مهر، برخورداری از صلاحیت‌های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری ‌اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از سلامت جسمی و روحی، موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبه و نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه، شرایط عمومی پذیرش اعلام شده است.

همچنین قبولی حداقل سوم راهنمایی با حداکثر سن 18 سال (متولدین سال 1373)، البته سنوات تحصیلی بالاتر از سوم راهنمایی و مدت خدمت سربازی به حداکثر سن اضافه می‌شود، داوطلبان دارای مدرک کاردانی و بالاتر که نباید در زمان ثبت نام، بیش از شش ماه از تاریخ فراغت تحصیلی آنان گذشته باشد و تعهد تحصیل تمام وقت حداقل تا پایان سطح یک از جمله شرایط اختصاصی تحصیل در دوره بلند مدت است.

شرایط اختصاصی دوره پنج ساله تربیت مبلغ (سفیران هدایت) نیز شامل داشتن مدرک دیپلم با حداکثر سن 25 سال (متولدین 1366) سنوات تحصیلی بالاتر از دیپلم به حداکثر سن اضافه می‌شود و سپردن تعهد تحصیل تمام وقت به مدت دوره تعهد خدمت تبلیغی (به مدت سنوات تحصیل) در مناطق مورد نیاز اعلام شده است.

ثبت نام متقاضیان تحصیل در حوزه‌های علمیه می توانند از ساعت 15 عصر امروز 15 اسفند با مراجعه به سایت معاونت آموزشی حوزه های علمیه به نشانی www.howzeh-qom.com آغاز می شود و تا 31 فروردین 91 ادامه خواهد داشت.

ثبت نام به صورت اینترنتی بوده و متقاضیان می توانند کارت اعتباری ثبت نام را به شیوه اینترنتی و به کمک کارت های عضو شبکه شتاب خریداری کنند.

آزمون ورودی به صورت ‌کتبی در دو مقطع سیکل و دیپلم با موضوعات قرآن، احکام، معارف اسلامی، ادبیات و زبان فارسی، عربی، ریاضی، معلومات عمومی، هوش‌ و استعداد ساعت 9 صبح روز جمعه 15 اردیبهشت ماه 91 برگزار شده و نتایج آن 10 خردادماه 91 ، از طریق مراکز برگزاری آزمون و سایت معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اعلام خواهد شد.

حافظان حداقل یک‌ ششم قرآن کریم یا نهج‌‌البلاغه، خانواده‌های شهدا، فرزندان، ‌‌جانبازان، آزادگان و داوطلبان مناطق محروم از امتیاز برخوردار خواهند بود. حافظان کل قرآن کریم، دانشجویان و دارندگان مدرک ‌کاردانی و بالاتر، آزمون کتبی ندارند و قبولی آنان بر اساس ‌معدل ‌کل آخرین‌ مدرک ‌تحصیلی و مصاحبه است.