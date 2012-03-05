بارش برف راه ارتباطی 100 روستا در زنجان را مسدود کرد

سید احمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عوامل راهداری طی این چند روز با تمام توان فعالیت خود را برای باز نگه داشتن محورهای استان با کلیه نیروها و امکانات به کار گرفته اند و با 365 نفر پرسنل راهداری، 225 دستگاه ماشین آلات سبک، سنگین و نیمه سنگین مستقر در 28 راهدارخانه با تیغ زنی، برفروبی و نمک پاشی کوشش می کنند که مانع از مسدود شدن جاده های استان شوند و ضمن امداد رسانی به رانندگان در راه مانده، ده ها مسافر و راننده گرفتار در برف و کولاک طی شب گذشته امدادرسانی و به مناطق امن انتقال پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: شامگاه یکشنبه و صبح امروز بیش از 150 خودرو گرفتار در کولاک در سطح استان با تلاش عوامل راهداری نجات و دو نفر نیز که در محور نیک پی ماهنشان توسط راهداران از مرگ حتمی نجات یافته بودند راهی بیمارستان شدند

خلیلی افزود: در حال حاضر از ساعات اولیه روز دو شنبه به جز محور دندی به تخت سلیمان ونیک پی به ماهنشان که مسدود اعلام شده در سایرگردنه های برفگیر استان تردد به کمک زنجیر چرخ امکان پذیر هست .دیگر راه های اصلی و فرعی استان باز هستند و تردد در آنها با احتیاط کامل برقرار است.

کارشناس اداره کل راه و ترابری زنجان به رانندگانی که قصد عبور از گردنه های استان وروستاهای واقع در مناطق کوهستانی را دارند توصیه کرد حتی المقدور از سفرهای غیرضروری خودداری و در صورت لزوم ضمن داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات کامل زمستانی با شماره تلفن های 7272027،7272017 تماس حاصل کنند.