به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح همزمان طرحهای عمرانی، صنعتی و پزشکی در استان افزود: گیلان، استان ممتاز کشور نه به لحاظ طبیعت بسیار زیبا و سرشار از الطاف الهی بلکه به دلیل حضور جمعی از بهترینهای ملت ایران و بهترینهای جهان است.

وی گفت: گیلان دیار اندیشه های بلند، دستان پربرکت و قلبهای مهربان مردمی است که همه وجودشان سرشار از برکت و فایده برای ملت ایران و به تبع آن جامعه بشری است.

احمدی نژاد اظهارداشت: مردمی که در طول تاریخ پرچمدار ایمان ناب توحید، عدالت، عشق به ارزشهای الهی، پیامبر و آل پیامبر( ص ) بودند، مردمی که در دامان خود مجاهدان، عالمان و بزرگارن فراوانی را تربیت کرده اند و امروز هم تربیت و به جامعه بشری تقدیم می کنند.

رئیس جمهور همچنین به سرمایه گذاری 310 میلیارد تومانی برای تکمیل آزاد راه رشت - قزوین اشاره کرد و گفت: اجرای این پروژه شروع و امروز نیز به صورت نمادین مراسم کلنگ زنی آن برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه این مسیر 11 کیلومتری بیشتر تونل است، افزود: این آزاد راه از زیباترین مسیرهای ارتباطی کشور خواهد بود.

احمدی نژاد درادامه به پروژه راه آهن گیلان اشاره کرد و افزود: این پروژه در جبهه های مختلف در حال پیگیری، پلها و تونلهای بزرگی برای آن زده شده است.

وی اظهارداشت: این پروژه وقتی به بهره برداری برسد از مسیرهای زیبای راه آهن در کشور و حتی جهان خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه امیدواریم این پروژه راه آهن در دوره دولت دهم تمام شود، گفت: اجرای طرحهای راه آهن زمان بر است.

وی در ادامه با اشاره به بهره برداری از خط تولید انبوه نانوداروی ضد سرطان گفت: در دنیا صهیونیستها بر عرصه های اصلی شامل نظام بانکی، اقتصاد، مراکز اصلی سیاست، مراکز تخریب فرهنگها و نیز عرصه دارو و درمان سیطره دارند و اینها را انحصاری نگهداشته و قطره چکانی و میلی گرمی به بازار تزریق و حیثیت و ثروت ملتها را غارت می کنند.

احمدی نژاد افزود: دارو را با تحمیل سیاسی به ملتها می فروشند و هرجا کم می آورند تحریم می کنند که از جمله تحریمها، تحریم داروهاست و اجازه نمی دهند فرمولها و فناوری درز پیدا کند.

وی تأکید کرد: ورود به این عرصه نیز نیازمند خودباوری، شجاعت و پشتوانه علمی بسیار بالاست و امروز دانشمندان و متخصصان ایرانی با همت و دلسوزی وارد شده و پای کار ایستاده اند.

رئیس جمهور افزود: دانشمندان ایران اسلامی هر ماه یا هر دو هفته یک یا دو یا سه داروی بسیار پیشرفته معرفی می کنند و در اختیار مردم قرار می دهند.

وی همچنین با اشاره به طرح مسکن مهر در گیلان گفت: مسکن مهر برای کشور بسیار مهم است زیرا مسکن مرکز تربیت انسانهای متعالی و محل زندگی واقعی، استحکام خانواده، محبت،عشق و صمیمیت است.

احمدی نژاد افزود: هم اکنون 90 هزار مسکن در استان گیلان در حال ساخت است که 13 هزار و 500 دستگاه آن امروز تحویل شد و در سه ماه آینده 17 هزار دستگاه دیگر در مرکز استان تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از خدمات کشور باید متوجه روستاها باشد، گفت: طرح دیگری که امروز افتتاح شد، گازرسانی به روستای تنیان صومعه سراست که نشان دهنده جهت گیری های خدمتگزاران ملت است.

رئیس جمهورافزود: بخش مهمی از خدمات کشور باید متوجه روستاها باشد زیرا اگر امید به زندگی و نشاط در روستاها باشد، شهرها هم با نشاط خواهد ماند.

وی اظهارداشت: در سال 84 و بر اساس آمار 247 روستای گیلان از نعمت گاز برخوردار بودند که هم اکنون این رقم به 928 روستا افزایش یافته است و البته باید همه روستاها از نعمت گاز برخوردار شوند.

احمدی نژاد ادامه داد: استاندار مردم شدن و خدمتگزار ملت ایران بودن به ویژه مردم استان گیلان بالاترین مدال است.

وی همچنین گفت: از انسان جزء نیکی و خدمت باقی نمی ماند، بخشی از تلاش انسان که برای خود انجام می دهد تمام می شود اما آن بخشی را که انسان برای تعالی جامعه، رفع مشکلات دیگران، آبادانی کشور و برافراشتن پرچم توحید، عدالت و همچنین برای عزت یک ملت صرف می کند باقی می ماند.

رئیس جمهور عنوان کرد: در دنیا برای همه اهل فهم، روشن شده که پیام، اندیشه و اعتقادات ملت ایران امروز همان گمشده ای است که بشریت صدها و هزاران سال به دنبال آن بود، اندیشه های که از پیامبر و آل او نشأت می گیرد و به دنبال برافراشتن پرچم توحید، عدالت، عشق و کمال برای آحاد انسانهاست.

وی افزود: ملتی که برای دنیا پیام نداشته باشد نمی تواند ادامه حیات دهد و ملتی که به دنبال اصلاح جهان نباشد در اصلاح خود خواهد ماند، ملتی که ابرقدرتها را کنار نزند و از صحنه عالم، بساط جرم و ظلم آنان را بر نچیند نمی تواند ادامه حیات دهد.

احمدی نژاد گفت: همه چیز این ملت از صنعت، کشاورزی، شهرسازی، زیرساختها، مسکن، معماری، هنر و اخلاقش باید الگو باشد و این پذیرفته نیست که عده ای پیدا شوند که حرفهای خوبی بزنند اما با عمل آنها همخوانی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در ایران فقر، تبعیض، بیکاری و در هم شکستن حرمت دیگران نباید باشد، افزود: ساختن ایران مستلزم همدلی، همراهی، کار و تلاش است همچنین ساختن ایران قدم به قدم و به تدریج است و تحمل می خواهد.

رئیس جمهور اظهارداشت: دستهای پلید فراوانی از گوشه و کنار درهم تنیده شده برای اینکه نگذارند ایران ساخته شود و همه حرفهای آنها نیز بهانه است تا ایران ساخته نشود زیرا اگر ایران ساخته شود و الگویی متعالی در برابر ملتهای دنیا قرار گیرد کسی گوش به حرف این دولتهای فاسد نخواهد داد و از آنها تبعیت نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه این معادله باید عوض شود، گفت: تنها ملتی که ظرفیت برهم زدن این معادله را دارد ایران است و تاریخ، باورها، ایمان، پاکی، عشق، محبت و همبستگی ملت ایران ازجمله دلایل این باور است.

احمدی نژاد افزود: هر فردی در هر جایی بی عدالتی، تبعیض و تحقیر را سرلوحه رفتار خود قرار دهد و حقوق مردم را نادیده بگیرد، در نقطه مقابل ملت ایران قرار دارد.

وی در ادامه رشد علمی کشور را شتابان دانست و گفت: با این روند در کمتر از 10 سال آینده ایران به یکی از مراجع علمی دنیا تبدیل خواهد شد.

رئیس جمهور افزود: در گذشته فاصله ای افتاد و برخی کارها به ویژه در خطه شمال و به خصوص در گیلان آن طور که باید اجرا نشد.

وی عنوان کرد: سالها می گفتند میان صنعت و کشاورزی تزاحم است و به همین علت این استان از برخی پیشرفتها دور ماند اما اکنون دیگر این موانع برداشته شده است.

احمدی نژاد مردم استان گیلان را بهترین مردم و نمونه اعلای ملت ایران دانست و ابراز امیدواری کرد این استان در آینده در عمران و آبادی حرف اول را در کشور بزند.