خط تولید سیگار مجتمع دخانیات گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، محمود احمدی نژاد از طریق ویدئو کنفرانس پروژه تولید مشترک سیگارت سازی غدیر این مجتمع را با ظرفیت تولید 24 میلیارد نخ سیگار در سال مورد بهره برداری قرار داد.

مدیرعامل مجتمع دخانیات گیلان در ان مراسم گفت: این پروژه با 220 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی و 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی منجر به اشتغال مستقیم 390 نفر شده است.

مجید مقدادی افزود: همچنین در بخش پشتیبانی 60 نفر و 30 درصد هم به طور غیر مستقیم به کار گرفته می شوند.

مدیرعامل مجتمع دخانیات گیلان گفت: با راه اندازی این خط تولید بیش از 35 درصد مصرف داخل کشور تامین و در سالهای آینده صادرات این محصول نیز انجام خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه دستگاههای این پروژه ساخت کشورهای آلمان، ایتالیا و ترکیه بوده است، افزود: پروژه سیگارت سازی مجتمع دخانیات گیلان در 13 خط سیگارت سازی در ابعاد کینگ و سوپر اسلیم به همراه چهر خط فیلترسازی در زمینی به مساحت 8 هزار و 326 مترمربع ایجاد شده است.

مقدادی هدف از راه اندازی پروژه سیگارت سازی را مبارزه با قاچاق و کاهش واردات عنوان کرد و یادآورشد: در تولید محصولات این مجتمع استانداردهای مورد نیاز رعایت می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش آگاهی مردم زمینه صادرات سیگار به خارج از کشور فراهم شود.