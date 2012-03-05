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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

محور اسالم - خلخال بازگشایی شد

محور اسالم - خلخال بازگشایی شد

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی گیلان گفت: محور اسالم به خلخال که به دلیل وزش باد و کولاک شدید و نبود دید کافی مسدود شده بود، بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاحتگر با اشاره به اینکه  12 راهدار با 9 ماشین برف روب این محور کوهستانی را بازگشایی کردند، افزود:  رانندگانی که قصد عزیمت به اردبیل و خلخال را دارند، توصیه کرد به دلیل یخ زدگی سطح جاده از زنجیر چرخ و وسایل گرمایی استفاده کنند.
 
وی همچنین به اهمیت راهداری اشاره کرد و اظهارداشت: راه یکی از وسایل اصلی و بنیادی درجهان امروز است و باید به نحوی باشد که بطور دائم قابل عبور بوده و حرکت وسایط نقلیه در آنها با سرعت مناسب و بطور راحت و مطمئن انجام گیرد.
 
 سرپرست مدیریت راهداری گیلان گفت: پس از بهره برداری راه به تدریج عوامل مؤثر از قبیل وضعیت جوی و طبیعی منطقه، حجم ترافیک، بار وارده محوری وسایط نقلیه عبوری و چگونگی اجرای براساس مشخصات فنی در فرسایش سریع ساختمان راه، نقش عمده ای دارند.
 
وی افزود:  راه به محض آغاز دوره  بهره برداری و در تمام مدت عمر که زیرعبور وسایط نقلیه قرار می گیرد، نگهداری مستمر را به دنبال خود می طلبد تا از هم گسسته و متلاشی نشود.
 
فلاحتگر با اشاره به اینکه نگهداری راه به سه هدف از قبیل افزایش عمر و دوام جاده و به عقب انداختن موعد و  زمان تجدید ساختمان و بهسازی آن، کاهش هزینه برای استفاده کنندگان ناشی از استهلاک و مخارج عبور و بازنگهداشتن راه و برقراری مداوم تردد سرویس های حمل و نقل انجام می گیرد.
کد مطلب 1552252

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