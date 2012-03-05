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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

نفرات برتر دور هفتم جام شطرنج بین المللی خزر معرفی شد

نفرات برتر دور هفتم جام شطرنج بین المللی خزر معرفی شد

رشت - خبرگزاری مهر: دور هفتم رقابتهای بین المللی شطرنج جام خزر با معرفی نفرات برتر در رشت پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این دور " اولک کرنیف " استاد بزرگ روسیه و " پویا ایدنی " استاد فیده ایران با شش امتیاز در صدر جدول گروه A قرار گرفتند.

" فرید عباسف " از آذربایجان، " گیگا کاپارادزه " از گرجستان و " محسن شعرباف " از ایران با پنج و نیم امتیاز در تعقیب صدرنشین هستند.

در جدول بانوان نیز " مهرنوش زوار موسوی " از ایران با کسب شش امتیاز در صدر قرار گرفت.

در دهمین دوره رقابتهای شطرنج بین المللی جام خزر 530 شطرنج باز از ایران و 11 کشور خارجی در 11 دور به روش سوئیسی در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت با هم مسابقه می دهند.

کد مطلب 1552254

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