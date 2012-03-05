نفرات برتر دور هفتم جام شطرنج بین المللی خزر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این دور " اولک کرنیف " استاد بزرگ روسیه و " پویا ایدنی " استاد فیده ایران با شش امتیاز در صدر جدول گروه A قرار گرفتند.

" فرید عباسف " از آذربایجان، " گیگا کاپارادزه " از گرجستان و " محسن شعرباف " از ایران با پنج و نیم امتیاز در تعقیب صدرنشین هستند.

در جدول بانوان نیز " مهرنوش زوار موسوی " از ایران با کسب شش امتیاز در صدر قرار گرفت.

در دهمین دوره رقابتهای شطرنج بین المللی جام خزر 530 شطرنج باز از ایران و 11 کشور خارجی در 11 دور به روش سوئیسی در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت با هم مسابقه می دهند.