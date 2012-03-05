ساخت باقیمانده آزادراه قزوین ـ رشت در 16 ماه/ کاهش 3.5 ساعته مسیر تا پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاد راه قزوین - رشت، اسفند ماه سال 1388 به بهره‌ برداری رسید و قطعه 11 کیلومتری باقیمانده آن به عنوان دشوارترین و پیچیده ‌ترین قطعه این آزاد راه به دلیل محیط کوهستانی سخت و شرایط ژئوتکنیکی خاص با اعتباری افزون بر 300 میلیارد تومان احداث خواهد شد.

با برنامه ریزی انجام گرفته در این 11 کیلومتر سه دستگاه پل بزرگ به طول 795 متر و هشت دستگاه تونل ( مسیر رفت و برگشت ) در مجموع ‌به طول 10 کیلومتر تعبیه می شود.

با بهره ‌برداری کامل از این آزاد راه، مسیر تهران به رشت به سه ساعت و نیم کاهش می یابد.