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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

ساخت باقیمانده آزادراه قزوین ـ رشت در 16 ماه/ کاهش 3.5 ساعته مسیر تا پایتخت

ساخت باقیمانده آزادراه قزوین ـ رشت در 16 ماه/ کاهش 3.5 ساعته مسیر تا پایتخت

رشت - خبرگزاری مهر: با دستور رئیس جمهور باقیمانده 11 کیلومتری این آزادراه در محدوده منجیل به رودبار در مدت 16 ماه ساخته و به بهره‌ برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاد راه قزوین - رشت، اسفند ماه سال 1388 به بهره‌ برداری رسید و قطعه 11 کیلومتری باقیمانده آن به عنوان دشوارترین و پیچیده ‌ترین قطعه این آزاد راه به دلیل محیط کوهستانی سخت و شرایط ژئوتکنیکی خاص با اعتباری افزون بر 300 میلیارد تومان احداث خواهد شد.

با برنامه ریزی انجام گرفته در این 11 کیلومتر سه دستگاه پل بزرگ به طول 795 متر و هشت دستگاه تونل ( مسیر رفت و برگشت ) در مجموع ‌به طول 10 کیلومتر تعبیه می شود.

با بهره ‌برداری کامل از این آزاد راه، مسیر تهران به رشت به سه ساعت و نیم کاهش می یابد.

کد مطلب 1552256

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