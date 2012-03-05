2500 قلم دارو در ایران تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی ظهر دوشنبه درآئین بهره برداری پروژه های پزشکی در گیلان با اعلام اینکه ایران از نظر تولید دارو رتبه نخست خاورمیانه را دارد، افزود: با تلاش محققان و متخصصان داخلی، ایران نخستین رتبه تولید کننده دارو در خاورمیانه را دارد و در دنیا نیز جزء کشورهای نخست تولید این محصول است.

وی همچنین اظهار داشت: گیلان با داشتن 22 بیمارستان و دو هزار و 397 تخت بیمارستانی جزو استانهای برتر در بهره مندی از امکانات بیمارستانی است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در پنج سال گذشته 100 خانه بهداشت، دانشکده دندانپزشکی با 14 میلیارد تومان، پلی تکنیک تخصصی و فوق تخصصی با 2.5 میلیارد تومان هزینه در گیلان ساخته شده است.

وی در ادامه از ساخت 15 بیمارستان، 9 مرکز درمانی، دانشکده پزشکی و ساختمان غذا و دارو برای ارتقا سلامت در استان خبر داد.