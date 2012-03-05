وضعیت چاقی در زنان ایرانی نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ‌حسن آقاجانی روز دوشنبه در مراسم اختتامیه دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران در سالن همایشهای صداو سیما اظهار داشت: مسئله غذا در اولویت نخست قرار دارد و بر اساس بیماریهایی که در کشور‌های صنعتی به خصوص در کشورمان از جمله بیماریهای قلبی، فشار خون، دیابت، سرطانها، ‌بیماریهای مزمن تنفسی،‌ مشکلات آلاینده‌های محیطی و آلرژیها باید به مسئله تغذیه توجه ویژه‌ای شود و ارائه خدمات در این زمینه متمرکز شود.

وی با اشاره به آخرین به آمارهای عوامل خطر در ۳۰ استان کشور گفت:‌ بر اساس آخرین آمارها وضعیت چاقی ناشی از شیوه تغذیه نادرست در اکثر شهرهای کشورمان به خصوص در زنان نامطلوب است.

آقاجانی با هشدار در زمینه شیوع بیماریهای چاقی گفت: موضوع تغذیه برای وزارت بهداشت یک اولویت است و از زمان حضور خانم دکتر دستجردی، دغدغه ایجاد سازمان غذا ‌دارو بود که خوشبختانه این موضوع محقق شد و مشابه این سازمان را نیز آمریکا دارد.

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به موفقیتهای بزرگ دارویی در کشورمان افزود: قبل از انقلاب ۲۵ درصد داروی مصرفی مردم در کشور قابل تولید بود ولی هم‌اکنون ۹۶ درصد دارو‌ها توسط صنایع داخلی تولید می‌شود و در شرایطی هستیم که می‌توانیم در بازارهای جهانی داروهای کشورمان را صادر کنیم که این موضوع نیز از اهداف اصلی وزارت بهداشت به حساب می‌‌آید.

وی با اشاره به تقاضای وزیر بهداشت در نخستین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت برای تسری این جایزه به بخشهای دیگر از جمله آرایشی که در این دوره موفق شده است افزود: در حال حاضر این جایزه در دیگر صنایع تولیدی نیز بر اساس کیفیت ‌محوری ایجاد شده است و این نشان از پیشگامی وزارت بهداشت است.