اقتصاد گیلان بر پایه کشاورزی استوار است

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این استان با داشتن 238 هزار هکتار شالیزار با تولید سالانه بیش از750 هزارتن برنج سفید، غذای 20 میلیون خانوار ایرانی را تامین می کند.

وی اظهار داشت: در شالیزارهای استان انواع برنج بومی از قبیل هاشمی، علی کاظمی، دم سیاه و برنج پرمحصول مانند سفیدرود و خزر کشت می شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: معادل 25 درصد کل شالیزارهای گیلان به کشت ارقام پرمحصول اختصاص دارد.

وی افزود: گیلان به دلیل مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از باران فراوان، رطوبت کافی، رودخانه ‌های فراوان و خاکهای آبرفتی یکی از قطبهای کشاورزی و حاصلخیز کشور بوده و در تولید محصولات کشاورزی و تامین نیازهای غذایی نقش اساسی دارد.

روحی ماسوله در ادامه به نقش صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به نقش صنایع تبدیلی، تکمیلی و روستایی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال، جلوگیری از ضایعات و رشد و توسعه فعالیتهای کشاورزی و دامداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.