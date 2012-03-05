اقتصاد گیلان بر پایه کشاورزی استوار است

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این استان با داشتن 238 هزار هکتار شالیزار با تولید سالانه بیش از750 هزارتن برنج سفید، غذای 20 میلیون خانوار ایرانی را تامین می کند.
وی اظهار داشت: در شالیزارهای استان انواع برنج بومی از قبیل هاشمی، علی کاظمی، دم سیاه و برنج پرمحصول مانند سفیدرود و خزر کشت می شود.
رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: معادل 25 درصد کل شالیزارهای گیلان به کشت ارقام پرمحصول اختصاص دارد.
وی افزود: گیلان به دلیل مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از باران فراوان، رطوبت کافی، رودخانه های فراوان و خاکهای آبرفتی یکی از قطبهای کشاورزی و حاصلخیز کشور بوده و در تولید محصولات کشاورزی و تامین نیازهای غذایی نقش اساسی دارد.
روحی ماسوله در ادامه به نقش صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به نقش صنایع تبدیلی، تکمیلی و روستایی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال، جلوگیری از ضایعات و رشد و توسعه فعالیتهای کشاورزی و دامداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
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