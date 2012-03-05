کلنگ عملیات اجرایی 11 کیلومتر آزاد راه رشت - قزوین به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور ظهر دوشنبه در این مراسم اظهارداشت: هم اکنون مقدمات این پروژه بزرگ فراهم شده است، پروژه ای که بخش مهم راه ارتباطی و سریع بین شمال و جنوب کشور را وصل می کند.

محمود احمدی نژاد افزود: فعالیتهای مربوط به این پروژه از قبل آغاز و احداث تونلهای آن باقی مانده است که امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد.

استاندار گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه مشکلات موجود این پروژه رفع شده است، گفت: دولت برای اجرای پروژه ساخت 11 کیلومتر باقیمانده آزاد را رشت - قزوین تمام توان خود را بکار می گیرد.

مهدی سعادتی با اشاره به این آزاد راه و اهمیت تقویت راههای مواصلاتی شمال کشور افزود: آزاد راه رشت - قزوین نخستین آزاد راهی است که از کوههای البرز می گذرد و با هدف تقویت محور تهران، رشت - انزلی که جزئی از مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب و یکی از مهمترین محورهای ارتباطی کشور محسوب می شود، ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه در سفر سال 80 مقام معظم رهبری به استان گیلان با دستور معظم له عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد، اظهارداشت: این آزاد راه بجزء 11 کیلومتر باقیمانده در منطفه منجیل - رودبار از سوی رئیس جمهور در 24 اسفند ماه سال 88 افتتاح شد.

استاندار گیلان ویژگیهای این طرح را برشمرد و ادامه داد: این 11 کیلومتر از روی رودخانه سفیدرود عبور می کند که 10 تونل به طول 12 کیلومتر به صورت رفت و برگشت، دو پل رودخانه ای از سفیدرود به طول یک و نیم کیلومتر، شش پل دره ای 100 متری، پلهای معمولی با دهانه های 20 متری و با 310 میلیارد تومان اعتبار اولیه در مدت 36 ماه ساخته می شود.

وی افزود: افتتاح 127 کیلومتر این آزاد راه که 10 تونل به طول پنج و نیم کیلومتر، 30 پل بزرگ و 440 پل کوچک دارد، 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

سعادتی همچنین با بیان اینکه بهره برداری از این طرح نقش مهمی در ارتقا و بهبود شاخصهای توسعه ای استان در بخش راه ایفا می کند، یادآورشد: حضور دولت مهرورز و عدالت گستر در استان ولایتمدار گیلان فرصت مغتنمی است که رایحه خدمتگزاری استان را عطرآگین، توسعه و پیشرفت مضاعف دیار آیت الله العظمی بهجت و میرزاکوچک جنگلی را نوید می دهد.

وی ادامه داد: این محدوده به طول 11 کیلومتر، دشوارترین و پیچیده ترین قطعه از لحاظ اجرای عملیات احداث راه است و این پروژه به صورت طرح و ساخت ( EPC) بوده که از سوی دستگاه اجرایی وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، معاونت ساخت و توسعه آزاد راهها و با سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی، بانک تجارت و گروه بین المللی آباد راهان پارس احداث می شود.