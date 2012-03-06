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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

عزیزی:

" خانه لطفی " در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

" خانه لطفی " در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان از ثبت " خانه لطفی " در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عزیزی با بیان اینکه خانه لطفی‌ که 50 سال قدمت دارد، افزود: این خانه در روستای علیسرا واقع در دهستان احمد سر گوراب بخش احمد سرگوراب شهرستان شفت قرار داشت.

وی اظهارداشت: این بنا که متعلق به حوزه فرهنگی - معماری کوهپایه غرب گیلان است به دلیل استفاده ساکنان از بنا، واچینی نشد و پس از انجام مطالعات معماری و مردم شناسی با مصالح خانه های کمکی در سال 1388 در موزه دوباره چینی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: این خانه از دو اتاق در همکف، یک اتاق و ایوان در جلو  آن در طبقه اول تشکیل شده است.

وی افزود: دیوارهای بنا در همکف دارورچین و در طبقه اول زگالی و پوشش بام آن لت ( تخته چوبی ) است.

عزیزی ادامه داد: موزه میراث روستایی در دل طبیعت جنگلی سراوان، روستاهای گیلان را با همان حال و هوای سرشار از صفا، محبت، دوستی و انسانیت، در برابر دیدگان بازدید کنندگان قرار داده و این گذشته پر‌خاطره و پر‌تجربه را در موزه میراث روستایی حفظ کرده‌ تا پیوند‌ دهنده نسل گذشته و حال، و معرف گوشه ‌ای از فرهنگ و تاریخ استان است.

وی یادآورشد: با گردش در این مجموعه و با دیدن انواع خانه ‌های روستایی واچینی و دوباره ‌چینی شده از ۹ حوزه‌ مختلف فرهنگی - معماری گیلان که خاطرات ۱۵۰ سال گذشته‌ را با خود به همراه دارند و نیز مشاهده‌ فعالیتهای روستائیان آن زمان بدون شک زندگی گذشته‌ نه چندان دور استان برای بازدید کنندگان زنده خواهد شد.

کد مطلب 1552263

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