موقوفات مازندران شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله عبدی کمیشانی ظهر دوشنبه در ششمین جلسه کارگروه ثبتی موقوفات مازندران افزود: موقوفات مازندران تعیین تکلیف می شوند و تثبیت آن طبق مقررات و قوانین انجام می شود.

وی افزود: با اجرای تفاهم نامه بین اوقاف و اسناد و تشکیل جلسات کارگروه ثبتی موقوفات استان توفیق بسیار بزرگی بوده که نصیب ما شده تا در این اقدام خداپسندانه و احیاء موقوفات و به تثبیت رساندن این سنت حسنه قدم برداریم.

عبدی ادامه داد: با نگاه بسیار مثبت به موقوفات استان با اوقاف مازندران همکاری می کنیم و هم ردیف با اوقاف، املاک وقفی را با تفاهم همدیگر به ثبت برسانیم تا احیا و تثبت این موقوفات انجام شود.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به تثبیت موقوفات گفت: خوشبختانه برای تثبیت موقوفات قدمهای بسیار جدّی و همکاری صمیمانه از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک و ادارات تابعه انجام شده است و امید وتریم این تعامل سازنده استمرار داسته باشد.

وی افزود: هدف همه ما این است که تلاش کنیم تا موقوفاتی که واقفین خیراندیش از همه چیز خود گذشند در این خیر بزرگ شریک شویم و این توفیق بسیار بزرگی است که نصیب ما شده است.

سهرابی اظهار داشت: مهمترین هدف تثبیت موقوفات اجرای نیات واقفان خیراندیش بوده که هر چه قدر در این زمینه تلاش صورت گیرد در اجر و پاداش واقفین خیراندیش هم شریک خواهیم بود.

در این جلسه در خصوص به تثبیت رساندن موقوفات نجف خان جویبار و موقوفه نوری ایزده نور که هر کدام سه دانگ وقف بوده و موقوفه نوابه خانم که یک دانگ آن وقف بوده تصمیم گیری شد.

