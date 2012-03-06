80 میلیارد ریال جوایز صادراتی سال 88 پرداخت می شود

علی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جوایز صادراتی مربوط به سال 88 در استان افزون بر 150 میلیارد ریال بوده، افزود: از این میزان تاکنون 70 میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی اظهارداشت: جوایز صادراتی مربوط به سال 88 و سنوات قبل صادر کنندگان استان از پانزدهم اسفند ماه بتدریج قابل پرداخت است.

معاون توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: صادرکنندگان استان می توانند با مراجعه به شماره حسابهایی که پیش از این اعلام کرده اند نسبت به دریافت جوایز مربوطه اقدام کنند.

وی تصریح کرد: صادر کنندگان استان می توانند برای کسب اطلاع بیشتر و طرح سئوالات خود با شماره تماس 4245557 با اداره بازرگانی خارجی و توسعه خدمات تجاری معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تماس حاصل کنند.

حسین پور ادامه داد: پروندههای صادراتی سال 89 نیز در سال جاری پذیرش شده است، بعد از تخصیص اعتبار قابل پرداخت بوده که به دنبال آن زمان پرداخت اعلام خواهد شد.