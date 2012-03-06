مبارزه با تهاجم فرهنگی نیازمند ارائه راهکارهای مناسب است

حجت الاسلام سید هادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به منویات رهبر فرزانه انقلاب برای حفظ و توسعه انقلاب اسلامی، افزود: برای مقابله با توطئه های دشمنان اسلام و تهاجم فرهنگی با ارائه راهکارهای مناسب باید به مبارزه با این ترفندها پرداخت.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر گیلان گفت: بر کسی پشویده نیست که در شرایط کنونی، با توجه به پیشرفت ارتباطات که زندگی بدون آن قابل تصور نیست کمتر ملتی توان مقابله با این نوع تهاجم را می ‌تواند داشته باشد و همگان در معرض چنین تهاجمی هستند.

وی افزود: آنچه که می‌ تواند اصالت و فرهنگ یک ملتی را در برخورد با فرهنگهای بیگانه حفظ کند همان شناخت یک ملت از آداب و رسوم و فرهنگ و دینش است.

موسوی اظهارداشت: با توجه به اینکه فرهنگ همان مایه‌ های رفتاری یک ملت است، در تهاجم فرهنگی، اعتقادات و باورهای مردم را نشانه می ‌گیرند و به همین دلیل این نوع تهاجم در بین انواع تهاجمات نظامی، سیاسی، اقتصادی نقش اساسی را بازی می ‌کنند.

وی گفت: ملتی که استقلال فرهنگی نداشته باشد به طور یقین در همه زمینه ‌هایش نیز مستقل نخواهد بود بر این اساس، مقدمه تهاجم نظامی بر منطقه‌ ای نیز تهاجم فرهنگی علیه آن منطقه است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر گیلان یادآورشد: تنها مردمانی از چنین تهاجماتی پیروز از میدان بدر خواهند آمد که شناخت کاملی از فرهنگ، آداب و رسوم منطقه ای، کشوری و شهری خود داشته باشد.