چهار میلیون اصله نهال در گلستان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی ظهر دوشنبه در مراسم هفته منابع طبیعی افزود: گلستان 450 هزار هکتار عرصه جنگلی دارد که از ابتدای انقلاب تاکنون 72 هزار هکتار به سطح عرصه ها افزوده شد.

وی اظهار داشت: امسال به مناسبت هفته منابع طبیعی دو هزار هکتار از عرصه های مخروبه جنگلیکاری و درختکاری می شود.

جشن بزرگ درختکاری با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان برگزار شد.

افتتاح طرح های آبخیزداری، توزیع نهال در مصلی های نماز جمعه، مسابقات ورزشی و غرس نهال از جمله برنامه های هتفه منابع طبیعی در گلستان است.