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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

سلامتی:

چهار میلیون اصله نهال در گلستان توزیع می شود

چهار میلیون اصله نهال در گلستان توزیع می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: چهار میلیون اصله نهال در استان تولید شد که در هفته منابع طبیعی توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی ظهر دوشنبه در مراسم هفته منابع طبیعی افزود: گلستان 450 هزار هکتار عرصه جنگلی دارد که از ابتدای انقلاب تاکنون 72 هزار هکتار به سطح عرصه ها افزوده شد.

وی اظهار داشت: امسال به مناسبت هفته منابع طبیعی دو هزار هکتار از عرصه های مخروبه جنگلیکاری و درختکاری می شود.

جشن بزرگ درختکاری با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان برگزار شد.

افتتاح طرح های آبخیزداری، توزیع نهال در مصلی های نماز جمعه، مسابقات ورزشی و غرس نهال از جمله برنامه های هتفه منابع طبیعی در گلستان است.

کد مطلب 1552268

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