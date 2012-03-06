1500 عدد مواد محترقه و سیگار خارجی قاچاق در رشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسین واثق کارگرنیا افزود: با گزارشهای مردمی مبنی بر خرید و فروش مواد محترقه غیر مجاز و سیگارهای خارجی قاچاق توسط فردی به نام سعید 30 ساله در شهرستان رشت، بررسی صحت موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: اکیپهای عملیاتی با تحقیقات نامحسوس پلیسی ضمن اطمینان از صحت موضوع موفق به شناسایی این شخص شده و با هماهنگی مقام قضایی و با رعایت موازین قانونی در بازرسی از مغازه این متهم موفق به کشف و ضبط هزار و500 عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز و دو هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی رشت در ادامه با اعلام اینکه متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به مقامات قضایی معرفی شده است، ازمردم خواست در صورت مواجهه با هرگونه ناهنجاری مراتب را به فوریتهای پلیسی 110 اطلاع دهند.