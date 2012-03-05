نمایشگاه کتاب در ارتقا سطح فرهنگی لرستان نقش مهمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب استان لرستان با تقدیر از برگزار کنندگان این نمایشگاه اظهار داشت: به واقع باید از بانیان و برگزار کنندگان نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان تقدیر به عمل آورد.

وی با تاکید بر اینکه به طور حتم برگزاری این نمایشگاه تاثیر فوق العاده ای در زمینه فرهنگ استان خواهد داشت، عنوان کرد: یکی دیگر از ویژگیهای مهم این نمایشگاه زمان برگزاری مناسب آن است.

استاندار لرستان تصریح کرد: دانشجویان و دانش آموزان استان و همچنین علاقه مندان به کتاب می‌توانند از این نمایشگاه به خوبی استفاده کنند.

دهمرده با اشاره به تنوع کتابهای ارائه شده در نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان بیان داشت: کتابهایی که در نمایشگاه ارائه شده از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری اینگونه نمایشگاهها در لرستان باید به یک فرهنگ تبدیل شود، بیان داشت: با توجه به برگزاری این گونه نمایشگاهها می‌توان سطح و میزان مطالعه مردم را افزایش داد.

استاندار لرستان با تاکید بر ترویج فرهنگ کتابخوانی تصریح کرد: کتاب بایستی در سبد خانواده های لرستانی قرار گیرد.