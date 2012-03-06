اعضای هیئت گلف گیلان تعیین شدند/ لزوم توسعه سرمایه گذاری ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین حکم مهران حمزه رفعتی به عنوان دبیر هیئت گلف و علیرضا دادرس به عنوان سرپرست کمیته فنی و مسابقات تعیین شدند.

همچنین زهرا مصلح به عنوان سرپرست روابط عمومی و کمیته رفاهی، احسان خاکزاد سرپرست آموزش و استعدادیابی و علیرضا حسن نیا خمیرانی به عنوان سرپرست توسعه همگانی از دیگر اعضای این هیئت هستند.

رئیس هیئت گلف گیلان با اشاره به برگزاری دومین دوره آموزش گلف گفت: دور دوم آموزش آقایان برای سه روز در هتل کادوس آغاز و طبق برنامه های زمان بندی شده سال آینده دورههای مقدماتی و تکمیلی برای بانوان و آقایان ادامه خواهد یافت.

محسن خاکزاد یادآورشد: هیئت ورزش گلف برای نخسین بار در سطح گیلان از مرداد ماه امسال فعالیت خود را آغاز و تاکنون با برگزاری دورههای آموزشی برای بانوان و آقایان موفق به کسب مقام چهارم کشوری در رده مینی گلف و همینطور به اردوی تیم ملی نیز دعوت شده است.