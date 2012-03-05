  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

ماسیمیلیانو آلگری:

آرسنال بازیکنان بزرگ می خواهد

آرسنال بازیکنان بزرگ می خواهد

سرمربی تیم فوتبال میلان در آستانه دیدار برگشت تیمش مقابل آرسنال گفت تیم انگلیسی چنانچه می خواهد جام ببرد باید بازیکنان بزرگ به خدمت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلگری در نخستین فصل حضورش در میلان در سال 2011 با این تیم موفق به فتح قهرمانی رقابت‌های سری آ شد.

میلان در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 4 بر صفر مقابل آرسنال به برتری رسیده  و روز سه شنبه در ورزشگاه امارات دیدار برگشت را برگزار خواهد کرد.

ماسیمیلیانو آلگری در گفتگو با "سان" اظهار داشت: برای من به شخصه غیرممکن است که بدون در اختیار داشتن بازیکنان بزرگ، قهرمان سری آ یا لیگ قهرمانان اروپا شوم. شما بدون بازیکن بزرگ هیچ کاری از دستتان برنمی آید. این موضوع شامل آرسنال، میلان و هر باشگاه دیگری می شود.

کد مطلب 1552275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها