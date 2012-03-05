آرسنال بازیکنان بزرگ می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلگری در نخستین فصل حضورش در میلان در سال 2011 با این تیم موفق به فتح قهرمانی رقابت‌های سری آ شد.

میلان در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 4 بر صفر مقابل آرسنال به برتری رسیده و روز سه شنبه در ورزشگاه امارات دیدار برگشت را برگزار خواهد کرد.

ماسیمیلیانو آلگری در گفتگو با "سان" اظهار داشت: برای من به شخصه غیرممکن است که بدون در اختیار داشتن بازیکنان بزرگ، قهرمان سری آ یا لیگ قهرمانان اروپا شوم. شما بدون بازیکن بزرگ هیچ کاری از دستتان برنمی آید. این موضوع شامل آرسنال، میلان و هر باشگاه دیگری می شود.