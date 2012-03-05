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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

والیبال نشسته بین قاره ای/

ذوب آهن از سد آلمان هم گذشت/ سومین پیروزی پیاپی برای نماینده ایران

ذوب آهن از سد آلمان هم گذشت/ سومین پیروزی پیاپی برای نماینده ایران

تیم والیبال نشسته ذوب آهن مقابل نماینده آلمان با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذوب آهن امروز دوشنبه در سویمن دیدار خود در چارچوب رقابت های جام بین قاره ای مصر،  در سه گیم متوالی با نتیجه (25-17) ، (25-10) و (25- 15) بر حریف آلمانی غلبه کرد. ایران فردا با اوکراین و کلمبیا دیدار خواهد کرد.

رقابت های والیبال نشسته باشگاه‌های جهان  با حضور 13 تیم در قالب دو گروه برگزار می شود و ذوب آهن اصفهان با نمایندگان روسیه، هلند، اوکراین، آلمان، کلمبیا و انگلستان همگروه است . در گروه دوم نیز تیم های مصر، قزاقستان، برزیل، آمریکا، عراق و کرواسی حضور دارند.

نماینده ایران پیش از این مقابل تیم های روسیه و هلند به برتری رسیده است.
 

کد مطلب 1552276

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