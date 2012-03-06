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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

نصرپور:

شبکه باران "نقل و نبات" را به خانه ها می برد

شبکه باران "نقل و نبات" را به خانه ها می برد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیما گیلان با اشاره به اینکه "نقل و نبات" برنامه گروه کودک و نوجوان ویژه نوروز سال 91 از شبکه باران است، گفت: این ویژه برنامه در 16 قسمت 60 دقیقه در حال تهیه و تولید بوده که در ایام نوروز برای کودکان و نوجوانان پخش خواهد شد.

محسن نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شخصیتهای این برنامه از قبیل عمه خورشید به همراه عروسک ها، سنجد، سیر، آقاجون، قلی و غیره با موضوعات متنوع و مرتبط با نوروز مهمان خانه های کودکان گیلانی هستند.

وی ادامه داد: عمو خندان شخصیت دیگر برنامه " نقل و نبات " است که به شهرها و روستاها سفر می کند و با مردم در خصوص مراسم و برنامه های عید در گیلان به گفتگو می نشیند.
 
تهیه کننده این برنامه " امیر فلاح "، کارگردان " فریدون قدیمی "، دستیار تهیه " سید علی اشرفی و اسدالله جباری "، نویسندگان " شهلا باقری و مریم یوسفی "، دکور " حسین وهابی و مونس تقی زاده"، ساخت عروسک ها " علی کاظمی " و آهنگساز" رضا شاکی " است.
کد مطلب 1552280

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