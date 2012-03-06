شبکه باران "نقل و نبات" را به خانه ها می برد

محسن نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شخصیتهای این برنامه از قبیل عمه خورشید به همراه عروسک ها، سنجد، سیر، آقاجون، قلی و غیره با موضوعات متنوع و مرتبط با نوروز مهمان خانه های کودکان گیلانی هستند.

وی ادامه داد: عمو خندان شخصیت دیگر برنامه " نقل و نبات " است که به شهرها و روستاها سفر می کند و با مردم در خصوص مراسم و برنامه های عید در گیلان به گفتگو می نشیند.

تهیه کننده این برنامه " امیر فلاح "، کارگردان " فریدون قدیمی "، دستیار تهیه " سید علی اشرفی و اسدالله جباری "، نویسندگان " شهلا باقری و مریم یوسفی "، دکور " حسین وهابی و مونس تقی زاده"، ساخت عروسک ها " علی کاظمی " و آهنگساز" رضا شاکی " است.