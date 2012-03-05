به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های مرحله گروهی لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه‌های کشور در حالی با شناخت تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی به کار خود پایان داد که تیم بدمینتون صبای قم با نفرات بومی جوان و با انگیزه خود را به جمع مدعیان صعود به لیگ بر‌تر بدمینتون رساند.



موفقیت بدمینتون بازان صبا در کسب چهار پیروزی در دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور موجب شد تا تیم بدمینتون صبای قم به عنوان یکی از مدعیان صعود به لیگ بر‌تر بدمینتون باشگاه‌های کشور در مرحله برگشت نیز با تمام توان به مصاف حریفان برود.



صعود صبای قم و شهید رجایی قزوین به نیمه نهایی لیگ دسته اول بدمینتون



نتایج دور رفت از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته اول بدمینتون مردان باشگاه‌های کشور توسط بدمینتون بازان صبای قم در دور برگشت نیز تکرار شد و بدمینتون بازان تیم صبای قم با کسب چهار پیروزی و یک باخت در مجموع به عنوان تیم دوم گروه خود راهی نیمه نهایی شدند.



امسال پیکارهای لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه‌های کشور با حضور ۱۲ تیم در دو گروه برگزار شد و در حالی که از هر گروه دو تیم موفق به کسب جواز حضور در مرحله نهایی رقابت‌ها شدند، تیم بدمینتون صبای قم بعد از تیم شهید رجایی قزوین از گروه دوم مرحله مقدماتی راهی نیمه نهایی شد.



تیم بدمینتون صبا به عنوان نماینده بدمینتون استان قم در مرحله مقدماتی پیکارهای این فصل لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه‌های کشور در گروه دوم قرار داشت و در مجموع دیدارهای رفت و برگشت موفق به کسب هشت پیروزی مقابل حریفان خود شد و به نیمه نهایی صعود کرد.



نایب قهرمانی صبا در مرحله گروهی



تیم بدمینتون صبای قم در مرحله گروهی با تیم‌های بدمینتون شهید رجائی قزوین، شهرداری جهرم، کیمیاکاران گرگان، نماینده اصفهان و نماینده تهران برای کسب جواز صعود به مرحله بعد رقابت کرد و در مجموع دیدارهای رفت و برگشت برابر حریفان خود به هشت پیروزی رسید.



در گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات فصل جدید لیگ دسته اول بدمینتون مردان باشگاه‌های کشور نیز تیم‌های شرکت نفت سپاهان خراسان رضوی، نماینده زنجان، هما پلاست شیراز، لوله پاسارگاد اصفهان، نماینده البرز و نماینده یزد به رقابت پرداختند که نمایندگان شیراز و اصفهان به نیمه نهایی راه یافتند.



نحوه برگزاری پیکارهای فصل جاری لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه‌های کشور به این شکل است که ۱۲ تیم حاضر در دیدارهای مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه‌های کشور، با قرار گرفتن در دو گروه 6 تیمی مسابقات را دنبال کردند و از هر گروه دو تیم جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آوردند تا اوایل سال آینده در نیمه هایی تکلیف دو تیم صعود کننده به لیگ برتر را مشخص کنند.



