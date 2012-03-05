پزشکان متخصص به تجویز داروهای تولید داخل تشویق شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رمزی پیش از ظهر دوشنبه در جمع اعضای کارگروه بیماریهای خاص استان، اظهار داشت: هم اکنون بیش از 40 مورد در تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر مورد تایید بوده و حتی بستری شدن بیمار رایگان انجام می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه 40 مورد تعهد دارای افزایش قیمیت بوده اما این افزایش قیمت بیشتر به نفع داروساز است و داروهای تولید خارج در تعهد سازمانهای بیمه گر نیست، منجر به مشکلاتی برای بیمارن خاص شده است.

به گفته وی در این راستا باید به گونه ای برنامه ریزی شود که متخصصان نسبت به تجویز داروهای تولید داخل تشویق شوند که این امر نیازمند کارهای پژوهشی است.

رمزی با اشاره به اینکه آنچه که در سازمانهای بیمه اجرا می شود مصوب شورای عالی بیمه است، افزود: در این راستا باید مشکلات بیماران خاص در استان شناسایی و به سازمانهای بیمه گر ارجاع شود.

وی با اشاره به اینکه رفع مشکلات دارویی و درمانی بیماران خاص نیازمند انجام پژوهش های کاربردی است، اظهار داشت: انجام پژوهش های خاص این گروه باید مورد اهتمام ویژه قرار گرفته و بحث و بررسی شود.

رمزی در خصوص نحوه بیمه شدن بیماران خاص، تصریح کرد: تا پایان سال 89 بحث صدور دفترچه های بیمه ایرانیان 50 درصد از سوی دولت و 50 درصد با همکاری کمیته امداد برای بیماران خاص انجام می شد، اما در سال جاری با توجه به مصوبه دولت به 35 درصد در کمیته امداد کاهش یافته و بیمار نیز باید 15 درصد تامین شود.

وی با اشاره به مصوبات هیئت دولت به این استان در حوزه بهداشت و درمان استان، عنوان کرد: برای رفع مشکل بیمه بیماران باید اعتبارات سفر در حوزه درمان نیز مورد استفاده و در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی خراسان جنوبی در پایان از صدور 83 دفترچه بیماران خاص در استان تاکنون خبر داد و یادآور شد: مشکل خاصی در راستای صدور دفترچه در استان وجود ندارد.

نبود بانک اطلاعات بیماران سرطانی مانع ارائه خدمات به این بیماران است

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه از نبود بانک اطلاعاتی بیماران خاص بویژه بیماران سرطانی در استان انتقاد کرد.

فرزاد فیروزی با بیان اینکه سال گذشته برای پرداخت عیدی به بیماران سرطانی عدم وجود این بانک اطلاعاتی مانع از ارائه خدمات به این بیماران شده است، افزود: در این راستا مسئولان مربوطه در سال جاری برای ارائه خدمات باید اسامی و نوع بیماری این بیماران را به این مجموعه برای پرداخت تسهیلات ارائه دهند.

وی همچنین کمبود فضای فیزیکی را مهمترین عامل کمبود ارائه خدمات به بیماران دیالیزی دانست و گفت: با رفع مشکل فضا این نهاد آمادگی ارائه خدمات از جمله پزشک، تخت های دیالیز و سایر تجهیزات را دارد.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به احداث بیمارستان 96 تختخواتی بیرجند، یادآور شد: برای رفع مشکل بیماران دیالیزی در استان بخشی از کلنیک ها و فضاهای غیرضروری در این بیمارستان حذف و 10 تخت دیالیز در این بیمارستان پیش بینی شده که با افتتاح آن قسمتی از مشکلات استان مرتفع خواهد شد.