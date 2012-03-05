قصاص در انتظار قاتل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد 26 ساله متهم است شامگاه 25 بهمن سال گذشته در جریان درگیری در یک رستوران در منطقه حکیمیه تهران، دوست خود به نام حمید را با ضربه های چاقو به قتل رسانده است.

پس از دستگیری متهم و بازسازی صحنه قتل از سوی او پرونده اش برای محاکمه به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه محاکمه که صبح شنبه به ریاست قاضی همت یار برگزار شد شفیعی نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست بزه انتسابی از سوی فرزاد را محرز دانست و برای او تقاضای مجازات قانونی کرد.

در ادامه نیز اولیای دم برای قاتل پسرشان درخواست قصاص کردند.

متهم به قتل نیز با قبول اتهام خود گفت: من به عنوان پیک موتوری در رستوران کار می کردم و با مقتول دوست بودم. شب حادثه به خاطر مصرف مشروبات الکلی حالت عادی نداشتم، مقتول شروع به بدگویی درباره دختران مدرسه ای کرد که من به او گفتم از این حرفها دست بردارد زیرا خواهرم نیز در همان مدرسه درس می خواند اما او به حرف هایش ادامه داد، در یک لحظه کنترلم را از دست دادم و با چاقو به سویش حمله ور شدم.

آن شب حالت عادی نداشتم و هیچ انگیزه ای نیز برای قتل در من وجود نداشت، پس از آخرین دفاعیان متهم قضات دادگاه ختم رسیدگی به پرونده را اعلام و متهم را به قصاص نفس-اعدام- محکوم کرد.

